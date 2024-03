Il sapere: conoscere la natura apre nuovi orizzonti

Quando il professor Mucci è stato ospite nella nostra scuola, ci ha fatto conoscere altri due mondi: i solventi polari (come l’acqua) e quelli non polari. Per capirlo, abbiamo sminuzzato in due provette una carota e abbiamo aggiunto in una dell’acqua e nell’altra "benzina per smacchiare". Abbiamo ripetuto la procedura con alcune foglie di bietola, utilizzando nelle due provette rispettivamente acqua e alcol. Le provette con acqua erano torbide mentre quelle con gli altri solventi erano colorate e limpide, segno che i pigmenti erano stati estratti perfettamente. Gli abbiamo poi rivolto alcune domande. Che consiglio darebbe ai ragazzi e alle ragazze che vogliono intraprendere lo studio delle discipline Stem? "Ciascuno di voi deve capire a quale mondo del sapere appartiene e poi scegliere quello che gli è più congeniale". Perché ha scelto di parlarci degli acidi e delle basi? "Perché sono ambiti della vita quotidiana e gli esperimenti che abbiamo fatto possono essere riprodotti a casa con strumenti e sostanze semplici da trovare anche in cucina". Avrebbe mai immaginato che la sua passione diventasse un vero e proprio lavoro? "Ho iniziato con un tirocinio all’ospedale del Ceppo ad Anatomia Patologica, poi è arrivata la scuola, poi lo sperimentale biologico con un gruppo di colleghi straordinari e un’atmosfera di grande collaborazione!". Anche se apparteniamo a mondi diversi, animale e vegetale, dobbiamo vivere rispettandoci.