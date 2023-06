Il Santomato Live a "quota 100" Una stagione di concerti da record

Più di cento serate, un cartellone che già così fa le scarpe a molte realtà persino nazionali, e una partecipazione stellare di pubblico che incorona la stagione numero tredici del Santomato Live a stagione dei record. È calato il sipario lo scorso 9 giugno su questa rassegna diretta da Tony De Angelis iniziata alle porte dell’autunno nei locali del circolo Arci di Santomato, sulla via Montalese, ed è quindi tempo di bilanci, in attesa di una ripartenza che è già allo studio della direzione artistica. Non prima però di aver ricordato due amici del Santomato che se ne sono andati proprio quest’anno: "Il pensiero anche in questo momento va a Giancarlo Bracciali, per tutti Bistino, e Giancarlo ‘Fumino’ Calvani – esordisce De Angelis -, due storici volontari che si sono spesi al massimo per il Live. A loro vanno la nostra riconoscenza e il nostro saluto". Tanta buona musica live, con anche tante esclusive, ecco ciò che ha contraddistinto questa annata ricchissima, in una formula che anche stavolta si è dimostrata vincente: prima l’aperitivo, poi la musica, con ospiti di grande pregio. "Anche quest’anno abbiamo cercato di alzare l’asticella della qualità, con gruppi di caratura nazionale ma anche internazionale e il pubblico ci ha riconosciuto di aver fatto centro – continua il direttore –. Abbiamo messo in archivio praticamente dodici eventi al mese, con una media di duecento presenti tra il pubblico per ogni serata. Quel che ci ha fatto davvero piacere è stato il riscontro della gente, che ci ha riconosciuto l’alto livello di proposta artistica. Altro grande successo è stata la parte dedicata alle band emergenti, il Cbe, un percorso riccamente partecipato giunto alla decima edizione e che per la sua finale ci ha fatto registrare il tutto esaurito. Non posso che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, tutti gli sponsor che ci hanno convintamente sostenuto". "Siamo, così mi piace definirci, i ‘puristi del live’ - prosegue De Angelis -, abbiamo cioè cercato di rimanere sin dall’inizio cento per cento live, pur aggiungendo delle serate spot di tipo disco". Ora è tempo di riposo anche per gli stacanovisti del Santomato che si apprestano a una sosta che durerà il tempo di un’estate. Ma questo non significa che il motore sia del tutto spento: "Stiamo pensando già alla nuova stagione e i nomi che si preannunciano sono importanti. La ripartenza? È già fissata per il 22 e 23 settembre, per poi tornare sulle tre serate già a partire dalla settimana successiva".

linda meoni