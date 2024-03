Il ruolo di Anva e gli ambulanti nelle feste

Il commercio ha un ruolo attivo e importante anche durante le feste religiose. Anche quest’anno, Anva Confesercenti, si è fatta promotrice della gestione di questi eventi – spiega una nota – per quanto attiene l’esercizio dell’attività di commercio dolciumi su area pubblica in concomitanza con le ricorrenze nelle varie frazioni del Comune di Pistoia. "L’impegno di Anva Confesercenti si è reso necessario per consentire agli operatori fieristi di poter partecipare a queste iniziative senza appesantimenti burocratici ed economici per l’ottenimento delle dovute autorizzazione", si legge in una nota. Sono numerosi nella Provincia, sopratutto dalle zone di Lamporecchio e Larciano, gli operatori ambulanti del brigidino e dei dolciumi che partecipano a questa tipologia di eventi. Sono coperte varie zone della città, da Pontelungo a Bottegone, Valdibrana, la Montagna Pistoiese e varie altre località nella città di Pistoia. "Così facendo si sono potuti garantire importanti giornate di lavoro agli operatori interessati. A tal proposito - sottolinea Michele Merola di Anva Pistoia - vogliamo ringraziare le varie parrocchie del Comune interessate per la preziosa disponibilità manifestata, in particolare quella di Canapale e Valdibrana". "Un grazie va anche al Comune di Pistoia e in particolare al servizio sviluppo economico - prosegue Merola - per la puntuale professionalità e collaborazione dimostrata in proposito".