Il ritorno dell’Ort e dei capolavori romantici

Due capolavori del primo Romanticismo e un doppio graditissimo ritorno segnano il settimo appuntamento della stagione concertistica dei Teatri di Pistoia. Stasera, sabato 6 aprile, alle 20.30, l’Orchestra della Toscana salirà di nuovo sul palco del Teatro Manzoni. Per l’occasione sarà guidata da Umberto Clerici, che il pubblico pistoiese ha spesso potuto conoscere e apprezzare negli ultimi anni per le sue straordinarie doti di violoncellista, ma che adesso si presenta nella nuova ed inedita veste di direttore d’orchestra. Clerici è ormai dedito quasi più al podio che allo strumento con cui ha raggiunto tutti i traguardi possibili ed è direttore principale della Queensland Symphony Orchestra in Australia.

Ha debuttato a 17 anni, ha vinto i più prestigiosi concorsi tra cui il Rostropovich di Parigi e il Cajkovskij di Mosca, è stato primo violoncello al Teatro Regio di Torino e, dal 2014 al 2021, alla Sydney Symphony Orchestra. Questo nuovo ruolo gli consente di intendere la musica da un’altra prospettiva.

"Star lassù rende il direttore distante dagli strumentisti – afferma – che lo si voglia o no. Tuttavia, io che sono stato tanti anni orchestrale, lavoro per eliminare questa barriera affinché si raggiunga una maggior intimità artistica tra di noi".

In programma un caposaldo del repertorio violinistico, il Concerto op. 64 di Mendelssohn, che l’autore cucì su misura per Ferdinand David, primo violino della sua orchestra, quella del Gewandhaus di Lipsia. Ne è solista Marc Bouchkov, violinista belga di origini russo-ucraine (una famiglia di musicisti da più generazioni), protagonista di una luminosa carriera internazionale.

La seconda parte del concerto presenta la più breve e atipica delle sinfonie di Beethoven: l’Ottava, datata 1814, ritorno inatteso ad una forma classica vicina a Haydn e Mozart dopo le novità affermate dalle grandi partiture precedenti. Ma lo sguardo all’antico non è un segno di stasi creativa, bensì un’ulteriore affermazione di umorismo e di vitalità capace di sorprendere e di giocare con le forme. Il concerto pistoiese è il primo di una serie che vedrà l’Ort toccare nei prossimi giorni Poggibonsi, Piombino, Firenze e Figline.

Fondata a Firenze nel 1980, per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze, l’Ort è considerata una tra le migliori orchestre italiane. Nel 1983, quando la direzione artistica era affidata a di Luciano Berio, è diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Conta in media quarantaquattro musicisti che si suddividono anche in formazioni cameristiche. L’Orchestra ha sede a Firenze, nello storico Teatro Verdi, dove presenta la propria stagione di concerti, distribuiti poi in tutta la Toscana.

Per informazioni: Biglietteria Teatro Manzoni 0573.991609; 0573.27112 online su: www.teatridipistoia.it

Chiara Caselli