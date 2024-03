Il ritorno dell’oratorio con la scuola calcio per sessanta bambini. E il Perugi non basta più

E’ in grande crescita a Montale una scuola calcio-oratorio che utilizza il campo parrocchiale intitolato a Paolo Perugi. La nuova realtà, sportiva e sociale insieme, è stata creata dalla società Virtus Montale con la collaborazione essenziale del parroco don Paolo Firindelli che ha concesso il campo sportivo in comodato gratuito. Oltre 60 bambini dai 5 agli 11 anni giocano nel campo Perugi suddivisi in cinque formazioni, dai "piccoli amici" classe 2017-18 fino ai "Pulcini" (2013 e 2014) e agli "Esordienti" (2012). L’attività avviene sotto la guida degli istruttori coordinati da Francesco Ginanni. Il campo parrocchiale non ospita solo i ragazzini delle cinque squadre, ma è a disposizione anche di tutti i bambini che frequentano la parrocchia, nel puro spirito dell’oratorio, prima e dopo il catechismo oppure nell’ambito dei campi estivi organizzati dalla Prepositura di Montale. La nuova scuola calcio ha intercettato una forte domanda presente nella comunità di Montale dove non esisteva più nulla del genere dalla fine dell’attività della ex Polisportiva ’90, ma l’ha reinterpretata in modo più aperto e, appunto, oratoriale. Un numero sempre maggiore di famiglie chiede alla Virtus Montale di accogliere i propri bambini e l’attività si sta espandendo tanto da creare l’esigenza di nuovi spazi. "Finora la nostra attività si è svolta solamente nel campo parrocchiale – dice il presidente Walter Goretti –, ma vorremmo espanderla anche per soddisfare le tante domande che ci arrivano e il campo Perugi ,della cui disponibilità siamo grati a don Paolo, non sarebbe sufficiente per sostenere un ulteriore ampliamento". Il messaggio è chiaro per l’amministrazione comunale che è proprietaria degli altri impianti presenti nell’ambito del territorio comunale. Fin dalla sua nascita la Virtus Montale ha fatto prevalere la finalità sociale rispetto a quella sportiva, mirando a creare anche un luogo di aggregazione e soprattutto di crescita per i bambini e di ritrovo per le famiglie. Per questo al campo parrocchiale l’ingresso è gratuito anche durante le partite della prima squadra, che milita nella seconda categoria.

"Chi viene da fuori – racconta Goretti – si stupisce che non facciamo pagare il biglietto e ci fa i complimenti. La nostra idea di fondo è proprio quella di tenere le porte aperte in un ambiente sano e accogliente". La tribunetta è sempre piena di spettatori e la prima squadra, guidata in panchina da Alessandro Nencini e formata da giocatori in gran parte del paese, sta anche dando delle soddisfazioni essendo seconda in classifica dietro il Casini.

"Ma quello che conta per noi – dice il presidente Goretti – è che i bambini e i ragazzi si divertano, noi con i nostri sponsor e i nostri volontari cerchiamo di fornire l’organizzazione migliore possibile". Il consiglio direttivo della Virtus Montale è formato, oltre che dal presidente Goretti, dal vice Sandro Nincheri, dalla segretaria Gianna Risaliti, da Fiorenzo Tempestini, Renzo Giannini, Piero Porcu, Luca Margagliotta, Valero Bucci e Gianni Gorgeri. I direttori nei vari ambiti sono Marco Nesi, Simone Giandonati e Giacomo Cherubini.

Giacomo Bini