Il ritorno dei gioielli d’arte Dall’"Arazzo Millefiori" fino all’angelo di Pisano

Passo dopo passo, restituzione dopo restituzione, perché questo inestimabile patrimonio cittadino torni infine alla città, meglio di come la città lo conosceva grazie alla sapienza dell’ente Pistoia Musei guidato da Monica Preti. È l’Antico Palazzo dei Vescovi che oggi, giovedì 6 luglio (dalle 18.30), nell’ambito dell’evento a ingresso libero "Museo aperto" presenta al pubblico un nuovo percorso espositivo e con esso alcuni dei capolavori che quel Palazzo da sempre lo hanno vissuto come ‘casa’: l’Arazzo Millefiori (lo scorso anno, ricordiamo, imprestato al Palais des Beaux-Arts di Parigi per una bellissima mostra della storica maison di gioielli Chaumet), l’angelo ligneo di Giovanni Pisano, le tempere murali di Giovanni Boldini. Ma che insieme a quelle rende visibili e condivisibili dipinti finora mai esposti al pubblico. Un nuovo step insomma che si colloca nella più ampia riqualificazione del Palazzo, iniziata già da tempo e robustamente sostenuta dalla Fondazione Caript, che guarda dritta all’obiettivo finale, nel 2026: sarà allora, secondo le previsioni, che si completerà il riallestimento del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi. Prima il recupero dell’area archeologica nel piano interrato dello stesso edificio, che tornerà fruibile entro l’estate del 2024 con un progetto innovativo a cura di Pistoia Musei, grazie anche a risorse ottenute partecipando a un bando Pnrr.

L’itinerario che si apre oggi interessa i primi tre piani dell’edificio e accoglie un importante nucleo di opere dalle collezioni di Fondazione Caript, Chiesa Cattedrale di Pistoia e Intesa Sanpaolo: un’importante urna etrusca in alabastro, sculture e oreficerie medievali, dipinti del Seicento fiorentino raccolti da Piero ed Elena Bigongiari e due grandi tele di Giacinto Gimignani, notevole interprete pistoiese del Barocco. A questi capolavori si affianca l’architettura del palazzo con preziosi spazi come la sagrestia di San Jacopo citata da Dante nell’Inferno, la cappella di San Nicola, i cicli di affreschi medievali, il sopraportico della Cattedrale con affaccio sul Battistero e su piazza del Duomo. Fondamentale anche il supporto fisico e digitale che accompagna la visita, come mappe, materiali e pannelli informativi, insieme ad appositi Qr code con approfondimenti online, che forniscono i punti cardinali per lasciarsi trasportare in un viaggio che dall’arte etrusca conduce fino al XIX secolo, soffermandosi con attenzione su Medioevo e Seicento.

l.m.