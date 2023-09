Il rispetto per la vita è cultura

Elisa Capobianco

Quando si parla di rispetto per gli animali si parla di rispetto per la vita. In fondo, anche per quella umana. Perché parte tutto da lì, da quel sentimento "sano" che ognuno dovrebbe avere nel cuore. Ma si tratta di un auspicio, come dimostrano i fatti, che non sempre si concretizza e da non dare assolutamente per scontato. Episodi come quello avvenuto a Massa e Cozzile non fanno ben sperare: un gatto è stato centrato con una carabina e lasciato vagare sanguinante. Un bravata? Non direi. Tanto per il fatto in sé di una stupiditàcrudeltà bestiale quanto per la correlazione, ormai provata, tra la predisposizione a maltrattare gli animali e quella a essere violenti nei confronti del prossimo. Non sottovalutiamo il problema.