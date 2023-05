"Il rilancio passa dal centro Politica ci coinvolga di più"

"Oggi il rilancio del mercato immobiliare residenziale passa dai centri storici: sia a Pistoia che pure a Prato assistiamo ad una decisa inversione di tendenza rispetto al passato. I valori al metro quadro rimasti stabili e il ritorno di funzioni essenziali in centro alimentano questo trend. Il mercato è sano, ma potremmo fare ancora di più: mettiamo la nostra competenza al servizio della politica per intercettare i nuovi bisogni abitativi". Parola di Stefano Lai, appena rieletto alla presidenza della Fimaa- Federazione italiana mediatori agenti d’affari di Confcommercio Pistoia e Prato. Al suo fianco ecco il vice presidente Filippo Gelli e i consiglieri nominati: Alessandro Benedettini, Silvia Bessi, Laura Chiaramonti, Virginia Cocci, Clara Cuomo, Emanuele Ferri, Massimiliano Mariotti, Stefano Massenzio, Enrico Meucci e Franco Nesi. "La nostra missione dovrà essere quella di continuare a garantire formazione continuativa e servizi di qualità agli associati (180 a livello interprovinciale, nda) – annuncia –, tutelandoli al contempo rispetto a tutte quelle forme di abusivismo che inquinano il mercato".

Mercato il cui andamento viene analizzato così da Lai. "Ci sono fasce che soffrono maggiormente, come quelle più periferiche, specialmente per la carenza di funzioni o servizi nelle vicinanze, reputati fondamentali al momento della scelta dell’immobile. Un punto interrogativo resta quello relativo ai mutui, che rappresenta una partita ad oggi indecifrabile. Unita all’aumento dei costi energetici degli ultimi mesi – sottolinea Lai – ha determinato elementi di incertezza. Ad ogni modo il segmento resta vivace e in salute, sia a Pistoia che a Prato". Questo non significa però che non ci siano margini di miglioramento. Ecco perché Lai tende la mano verso la politica. "Politica che potrebbe attingere sempre di più dall’esperienza della Federazione. Non perché ci vogliamo sostituire ad una competenza tecnica, ma perché intendiamo offrire un punto di vista interno capace di orientare efficacemente strumenti come i Piani strutturali, grazie alla percezione sul campo delle reali esigenze abitative".

Francesco Bocchini