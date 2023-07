Il ricordo di Fedi e Giulietti Una memoria partigiana restituita alla comunità

La libertà quale unica eredità che conta, quella per la quale prima di noi si è combattuto al costo della vita. Credendo fortemente in qualcosa, in qualcuno. È il 29 luglio 1944, sono le 14. Sulle colline pistoiesi, tra Vinacciano e Casalguidi accanto a quella che è nota come Croce di Montechiaro stanno tre giovani partigiani. Si chiamano Marcello Capecchi, Giuseppe Giulietti e Silvano Fedi. Aspettano qualcuno di loro conoscenza. Almeno questo è ciò che credono. Ma improvvisamente dal boschetto sopra la strada ecco la furia dei tedeschi: è un’imboscata e la sequenza di raffiche di mitra dichiara impietosa le intenzioni nemiche. Silvano morirà sul colpo, Giulietti poco dopo, mentre Capecchi riuscirà a mettersi in salvo.

È una storia di Resistenza che torna a ricordarsi anche quest’anno, al cimitero comunale, ‘nuova’ casa dei resti mortali di Giulietti e Fedi amici e compagni di lotta, infine ricongiunti nel monumento funebre fortemente voluto dall’Anpi. È un anno questo diverso dagli altri perché oltre a Fedi, la cui eroica storia è ormai patrimonio collettivo, i riflettori si accendono anche sul compagno Giulietti, per molto tempo solo un uomo qualunque. "Di quel giorno sappiamo che Giulietti fu in un primo momento ferito. In quella condizione riuscì a raggiungere una casa vicina, venne accudito da due donne meravigliose alle quali chiese gli venisse tolto di dosso il tesserino di partigiano – rammenta Renzo Corsini dell’Anpi -. Poi arrivarono i tedeschi e in una capanna lì vicina gli destinarono il colpo di grazia. Di Giulietti oggi conosciamo le origini e molto di ciò che personalmente lo riguarda, ma niente ancora è chiaro sui motivi che lo portarono a Pistoia e sulle ragioni che lo videro diventare in poco tempo compagno fidato di Silvano. I partigiani seppellirono Silvano e Giuseppe assieme, in una buca scavata sotto a un pero. Lì già era cominciato il loro dopo-vita insieme, poi proseguito al cimitero della Vergine e finalmente oggi qui. Una sepoltura degna che ci invita a non dimenticarci di questi due eroi pistoiesi".

Intenso il lavoro per ricostruire l’anagrafe di Giulietti supportati dagli uffici comunali, come ha ricordato Rosalba Bonacchi vicepresidente vicaria Anpi provinciale. "Le ricerche sono state complicate anche dalle date errate riportate sulla sua lapide – spiega Bonacchi -. Oggi dopo tanti anni di silenzio, vogliamo capire quale fosse il suo pensiero, le sue origini, perché da marinaio fosse entrato nella Resistenza e infine nella formazione di Fedi". A celebrare il momento anche il sindaco Alessandro Tomasi, che ha sottolineato l’importanza della cura e del ricordo: "Accanto agli eroi c’è sempre qualcuno in ombra che dà coraggio e sostegno, come fu Giulietti. Con questa restituzione di storia e memoria l’Anpi ha dimostrato che nessuno resta indietro. Oggi che molti dei famigliari di quei partigiani non ci sono più, aumenta il peso che è consegnato alle nostre generazioni e credo che la nostra responsabilità si sia concretizzata nell’atto di conferimento del titolo di cittadino illustre a Fedi e nella realizzazione di questo monumento, vero e proprio archivio di pietra".

linda meoni