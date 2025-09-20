Il ribaltone dei civici: "La corsa contro il tempo e l’incarico alla grafologa. Così ce l’abbiamo fatta"

di Alessandro Benigni

PISTOIA

"Ce l’abbiamo messa tutta, con l’obiettivo primario di salvaguardare le firme raccolte dai nostri sostenitori". L’avvocato Isabella Mati commenta così il ribaltone servito all’ultima curva dalla lista civica "È ora! Per Tomasi presidente": come noto, infatti, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Firenze ha riammesso la lista nella circoscrizione pistoiese per le elezioni regionali. Merito dell’appello curato (in tempi record) dalla nota legale pistoiese, consigliera comunale di maggioranza proprio nelle file dei civici: "Ma è stato un successo di squadra – precisa lei – da convidere con i colleghi dello studio, gli avvocati Semplici e Baldassarri che hanno curato il primo ricorso e l’avvocato Nocentini che mi ha fornito una preziosa consulenza. Oltre che a tutti gli esponenti del nostro gruppo".

Giorni frenetici, quelli che hanno caratterizzato questa vicenda, che Mati ripercorre così: "Sabato scorso è arrivata la prima doccia fredda, del tutto inaspettata, con la bocciatura dell’ammissione della lista da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni del Tribunale di Pistoia – racconta –. Avevamo portato circa 950 firme (la forbice di legge oscilla tra le 700 e le 1050, ndr), ma molte delle quali non sono state considerate valide per i motivi ben noti alle cronache (dalla mancata chiarezza della firma del pubblico ufficiale chiamato ad autenticare gli elenchi, fino alla mancata indicazione di data e luogo in altri elenchi, ndr)".

Il primo ricorso, preparato tra sabato e domenica, ha evuto esito negativo. "Ho illustrato al collegio giudicante le nostre ragioni e ho cercato il tutto per tutto presentando 90 (il numero massimo per non rischiare di ’sforare’ il tetto imposto dalla legge, ndr) firme aggiuntive, sempre raccolte nei tempi previsti – ripercorre –. Ma il verdetto, arrivato lunedì, non ci ha sorriso".

E lì è scattata la corsa contro il tempo per presentare l’appello al Collegio regionale di garanzia elettorale, a Firenze: "Avevamo 24 ore di tempo dalla ricezione della pec, arrivata alle 13.56 – ricorda Mati –. Per di più, nel pomeriggio ero impegnata in una seduta del consiglio comunale. Eppure, con un grande lavoro di squadra, siamo riusciti a stare nei tempi". Pescando un jolly che si rivelerà decisivo: "Ho coinvolto la dottoressa Cristiana Carlesi, consulente in grafologia del tribunale di Pistoia – spiega –: a seguito di un accesso agli atti e delle comparazioni del caso, l’esperta ha potuto certificare che la sigla usata dal pubblico ufficiale nei vari elenchi fosse la sua".

Una perizia preparata in tempi record ed allegata all’appello, che è stato inviato precisamente alle 13.56 di martedì scorso: "È stata una questione di secondi – ammette –, una vera e propria corsa contro il tempo". Ma ne è valsa la pena. "La commissione giudicante del Corege ha ’riabilitato’ gli elenchi contestati, quelli autenticati con la sigla dal consigliere Patané – illustra –, mentre quelli privi di luogo sono stati confermati non validi". Decisiva, a quel punto, l’intuzione avuta domenica: "Grazie alle 90 firme aggiuntive, considerate ’buone’, siamo arrivati a quota 753 firme valide, superando lo sbarramento delle 700 – esulta –. È stata una soddisfaizone incredibile. Tomasi? Mi ha chiamato, era felicissimo. Un bel regalo, proprio nel giorno del suo compleanno. Lui crede molto nella forza civica, sarebbe stata una beffa. E adesso? Testa bassa e lavorare per le elezioni – conclude Mati, con piglio battagliero – c’è un altro ribaltone da fare...".