Il rebus parcheggio. Intesa tra Comuni dopo il tira e molla: "L’opera si farà"

Intesa tra amministrazioni per la realizzazione del parcheggio a Cason dei Giacomelli. In questi giorni la giunta di Pistoia ha deliberato di approvare un progetto preparato dal Comune di Agliana e stanzierà la metà della somma necessaria per realizzare il parcheggio pubblico sul territorio comunale confinante, ma per la frazione di Cason dei Giacomelli (comune di Pistoia). "È un risultato per il quale mi sono impegnata molto – ha dichiarato la consigliera Cinzia Cerdini, Lega –. Un’opera pubblica, progettualmente semplice, ma complessa burocraticamente vista la necessità di mettere d’accordo due diversi enti locali, con due stanziameni nei differenti bilanci. Sono orgogliosa di questo atteso risultato e spero che il Comune di Agliana possa dare rapidamente corso ai lavori di realizzazione". Soddisfazione anche dell’opposizione, ma con qualche appunto che arriva da Matteo Giusti e Irene Bottacci del Pd. "Gli indugi di questa amministrazione hanno causato anche un ulteriore ritardo – accusano in coro –: l’aggiornamento dei prezzi che adesso dovranno gestire i tecnici di Agliana".

I dem sottolineano che invece di scusarsi e spiegare i motivi per cui non si è intervenuti prima si rivendicano i meriti. E che il passo in avanti di oggi è da attribuirsi solo alla volontà e tenacia delle richieste dei residenti del Cason dei Giacomelli. "Finalmente nel settembre 2023 la Giunta Tomasi si è ricordata di questo progetto – ha detto Giusti – promesso da anni e lontano dalla sua realizzazione materiale, ma adesso nella giusta direzione. Ci si dimentica che il Comune di Agliana aspetta dal novembre 2021 la formalizzazione degli accordi con Pistoia. Lo stesso Comune di Agliana ha approvato il progetto esecutivo per il parcheggio nel 2022, mettendo poco dopo a bilancio le risorse necessarie e dando la disponibilità dei propri uffici tecnici, mentre il Comune di Pistoia si muove soltanto adesso". Rincara la dose la collega Bottacci. "A giugno, con un emendamento a una variazione di bilancio, avevamo chiesto risorse per cofinanziare la realizzazione del parcheggio, ma è stato bocciato per la ’mancanza di un accordo’ tra il Comune di Pistoia e quello di Agliana. In merito a questo stiamo aspettando da più di un mese una risposta dalla Giunta ad una nostra interrogazione che chiede conto delle azioni intraprese dal Comune di Pistoia in merito al progetto e alle tempistiche di realizzazione. Evidentemente è servito da stimolo: se sono necessarie le interrogazioni per avere atti efficaci, lo faremo più spesso".