Il re dei bugiardi è veronese Ma vincono sempre Le Piastre e il campionato della fantasia

Proclamato il vincitore al termine della 47esima edizione del Campionato italiano e mondiale della Bugia: festa grande e pubblico delle grandi occasioni a Le Piastre, per salutare Giovanni Albertini di Verona, il più bugiardo d’Italia. I bambini meno sinceri sono Emma Pagliai e Matteo Sacco di Pistoia. Lauree honoris causa alla chef Erica Liverani e al comico ed imitatore David Pratelli. Il più bugiardo d’Italia, è salito sul palco per raccontare di aver trovato nel paese della Bugia un manoscritto inedito del padre della cucina, Pellegrino Artusi, l’antico Piastrusi, che prende il nome dall’unione tra Le Piastre e Artusi. Contiene ricette particolari come le polpette in umido, piccole femmine di polpo, il vitello tornato, cioè affettato dopo che è rientrato nella stalla, per finire con il carpaccio e il talpaccio, rispettivamente provenienti da carpe e talpe. E ha concluso invitando a comprare il Piastrusi, disponibile online. Così facendo ha convinto tutti i giurati che l’hanno proclamato il più bugiardo d’Italia. Almeno per il 2023. Al secondo posto l’attrice teatrale Francesca Valenti da Scandicci con "Sarà una melanzana" e al terzo il campione uscente Danilo Malerba da Catania con la sua "Le melanzane di mamma".

I bambini più bugiardi d’Italia Emma Pagliai e Matteo Sacco invece, con la loro straordinaria Bugia si sono aggiudicati il titolo. Emma, essendo campionessa in carica, si conferma per il secondo anno la migliore. Entrambi vincono il premio offerto dal quotidiano Il Tirreno, intitolato alla giornalista Lucia Prioreschi. A Giovanni Tommasi di San Baronto, è stato assegnato il premio per l’originalità della presentazione, dedicato al giornalista Giancarlo Zampini e offerto dal quotidiano La Nazione. Le lauree di bugiardo ad honorem sono state attribuite alla chef, già vincitrice di Masterchef, Erica Liverani, al suo debutto a Le Piastre e al comico ed imitatore David Pratelli, che ha tenuto la sua lectio magistralis imitando numerosi personaggi dai cantanti come Celentano e Malgioglio, ai politici come Renzi e La Russa, senza trascurare gli sportivi cone Allegri e Ancelotti. L’edizione 2023 è stata arricchita dagli scherzi telefonici in diretta di Alessandro Masti di Radio Toscana. Sul palco i presentatori Fausto Livi e Ilaria Belli mentre il finale ha offerto lo spettacolo "I briganti del cuore" con Emiliano Buttaroni, Baba Fuligni, Aldo e Marco Toccafondi.

Il più bugiardo del mondo 2023, Luka Lakator proveniente dal Montenegro, dopo aver saputo del premio vinto ieri, ha immediatamente inviato all’Accademia della Bugia un messaggio: "Cari amici, sono molto felice di aver vinto il primo premio al vostro famoso evento. Mi dispiace di non essere con Voi. Per questo, Vi prego di leggere questa mia grande bugia durante la finale: ’Buone notizie arrivano dal Montenegro! Sotto la pressione della più grande superpotenza mondiale, e del paese più grande del mondo, il Montenegro, la Russia e l’Ucraina, sono stati costretti a porre immediatamente fine alla guerra e a firmare la pace!’"."Ancora una volta – concludono il magnifico rettore dell’Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini e il decano Mauro Begliomini– fantasia e Bugie hanno trionfato. Un grazie alla Pro Loco e alla Misericordia de Le Piastre senza le quali non avremmo potuto organizzare tutto questo. E’ stata un’edizione da record, con ben 420 partecipanti, molti di loro provenienti da ogni parte del mondo. Questo ci spingerebbe a presentare la nostra candidatura all’Unesco, per essere riconosciuti come patrimonio mondiale orale dell’umanità, ma restiamo umili..." E bugiardi.

Andrea Nannini