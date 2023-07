Il Quartetto Klimt e "L’Eroica" "L’Antidoto" torna a Villa Stonorov

La musica della Rivoluzione in formato domestico e rigorosamente intimo: una prassi ottocentesca che permetteva agli spettatori di un tempo, assetati di musica e privi dei mezzi per registrare e riprodurre i suoni, di moltiplicare all’infinito tutto ciò che poteva servire a dilettare l’udito in tempo reale. Non capita spesso, nel terzo millennio, di assistere all’esecuzione, con un organico ridottissimo, di una pagina che cambiò drasticamente il rapporto della musica con la storia: l’Eroica di Beethoven. Ma il parco di Villa Stonorov, sede della Fondazione Vivarelli si prepara a rievocare l’atmosfera di un tempo che fu ospitando domani sera, venerdì 21 luglio (ore 21.15), il secondo appuntamento della rassegna "L’Antidoto", penultimo nel cartellone "Spazi Aperti" 2023 dei Teatri di Pistoia. Sul palco uno dei gruppi italiani da camera più longevi ed interessanti, il Quartetto Klimt, composto da Duccio Ceccanti al violino, Edoardo Rosadini alla viola, Jacopo Di Tonno al violoncello e Matteo Fossi al pianoforte. Nato nel 1995 alla Scuola di Fiesole dove tutt’ora i quattro musicisti insegnano, l’ensemble ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo partecipando sin dalla fondazione a stagioni e festival prestigiosissimi come la Biennale di Venezia, il Ravenna Festival, il Festival di Ravello. In molti anni di intensa attività, si è arricchito dei consigli e del sostegno di grandissimi artisti, come Carlo Maria Giulini, Krisztof Penderecki (di cui ha eseguito in prima italiana il Sestetto), Maurizio Pollini.

"Questa rara trascrizione della Terza Sinfonia per quartetto con pianoforte – spiega Matteo Fossi – è di notevole qualità, specie nella parte pianistica. L’autore è Ferdinand Ries, allievo, biografo e amico di Beethoven, che non la realizza in totale autonomia perché l’autore sicuramente ci mette le mani. Nell’ascolto bisogna evitare di fare confronti con l’originale anche perché la trascrizione funziona benissimo. Certo, il colore cambia, specie nella parte più conosciuta, la Marcia Funebre". Completa il programma il Quartetto con pianoforte n.1 op.1 di Mendelssohn. "E’ l’opera prima di un musicista tredicenne di straordinario talento – continua Fossi –, che aveva imparato perfettamente la lezione dallo studio di Haydn e Mozart e che stava trovando la propria voce. Il Quartetto risale al 1822 ed è un punto di partenza nel repertorio ottocentesco, forse il primo, autentico quartetto romantico". Info Biglietteria del Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112

Chiara Caselli