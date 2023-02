L’Istituto "Cino da Pistoia" si occupa del cyberbullismo con un progetto apposito, all’interno del quale è prevista la partecipazione in classe di esperti della S.O.S.C. (Sezione Operativa della Sicurezza Cibernetica) che illustrano il fenomeno e forniscono strategie utili per la prevenzione e per la tutela dei minori. Durante uno di questi incontri, sono state rivolte agli Ispettori domande che molti giovani si pongono.

Che cosa ha spinto la Polizia di Stato ad interessarsi alla prevenzione del cyberbullismo?

"La necessità di garantire il benessere sociale anche nel mondo del web".

In che modo gli effetti del cyberbullismo si ripercuotono sulle vittime?

"A livello psicologico anche con comportamenti autolesionistici".

Quanto spesso ricevete denunce di cyberbullismo?

"Le denunce sono numerose e spesso da parte di scuole attraverso i docenti referenti del bullismo".

Cosa consigliate di fare alle persone vittime di hate speech?

"Non bisogna rispondere al linguaggio d’odio con altro odio, ma chiedere aiuto agli adulti. Solo così si potrà diventare cittadini consapevoli e con profondo senso civico".