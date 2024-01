Il programma e la gara. Premi per le maschere più belle

PISTOIA

Primo appuntamento domani con il Carnevale Pistoiese. I corsi, oltre a questa domenica, saranno poi 4 e 11 febbraio con i carri allegorici allestiti dai quattro rioni cittadini torneranno a sfilare in piazza della Resistenza, accompagnati da coloratissime stelle filanti, coriandoli, musica e tante maschere. E saranno proprio le maschera, com’è giusto che sia, le vere protagoniste del carnevale e le più belle saranno premiate ogni domenica, in collaborazione con La Nazione.

Una competizione giocosa per individuare i sei costumi più fantasiosi e originali della giornata, che alle 16.30 saranno chiamati a salire sul palco per la premiazione. Ogni domenica in palio ci saranno 3 buoni spesa offerti da Conad del valore di 50 euro e 3 buoni offerti da Andreini Giocattoli del valore di 40 euro.

Le fotografie delle maschere vincitrici saranno pubblicate sul nostro giornale. Come nelle scorse edizioni, sul palco e sulla pedana allestiti all’interno del parco ci saranno le esibizioni di molte scuole di ballo e di danza pistoiesi, che allieteranno il pomeriggio e creeranno ulteriori momenti di festa.

Ogni domenica il parco sarà animata anche da tante attrazioni per grandi e piccini, come i truccabimbi, le passeggiate con i pony, le postazioni dedicate alle associazioni cittadine e i banchi gastronomici. L’ingresso alla manifestazione in piazza della Resistenza è previsto da piazza Leonardo da Vinci e da viale Arcadia all’incrocio con via Martiri della Fortezza. Per l’ingresso al Carnevale è previsto un contributo di 5 euro, gratuito per i bambini fino a 10 anni di età, al momento dell’acquisto alla cassa saranno consegnati buoni sconto del valore di 5 euro ciascuno validi nei supermercati Conad di Pistoia, Mister Wizard e Andreini Giocattoli.

La prevendita dei biglietti, che consente di alleggerire la fila alla cassa, è effettuata dal bar Nazionale in piazza Leonardo Da Vinci e nei bar Conad di viale Adua e via dello Stadio. Il costo sarà comunque di 5 euro, senza maggiorazioni. In caso di annullamento per maltempo di una delle sfilate, il recupero è previsto per domenica 18 febbraio. Maurizio Innocenti