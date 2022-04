"Il problema? La vacanza è mordi e fuggi"

di Andrea Nannini

Pasqua all’insegna della neve: si può. Piste aperte, probabilmente in ottime condizioni ma prenotazioni negli alberghi piuttosto contenute, anche se le copiose nevicate di questi giorni sembrano aver ridato vitalità a chi aspira a passare la festività sulla neve. "Dallo scoppio della guerra in Ucraina il telefono ha smesso di suonare – afferma Enrica Ciacci dell’Albergo Spor – forse è ancora presto per le prenotazioni pasquali, forse ha fatto capolino la voglia di mare... la stagione però è andata bene, tanto lavoro ma anche tante spese, credo che dovremo rivedere i prezzi. Diverso il discorso per l’estate dove, molti ospiti abituali hanno già prenotato e con le numerose gare, ad esempio di bikers e motociclisti, il lavoro non dovrebbe mancare".

Quindi la riflessione che suona anche come un invito, un proposito. "Potendo implementare l’offerta con infrastrutture tipo spa o palestra, sicuramente anche le presenze crescerebbero, su questo però c’è bisogno dell’intervento della politica – continua nella riflessione –. Poi c’è il problema del personale, le scuole alberghiere non ci mandano i ragazzi e non si capisce perché e, la carenza di personale è un problema. Noi comunque, avendo una squadra consolidata offriamo un servizio all’altezza della richiesta". Anche Alessandro Barachini, che dell’Abetone è stato sindaco fino a pochi mesi fa e che gestisce uno storico negozio sulla piazza, assieme alla moglie, mette l’accento su una stagione da incorniciare.

"L’annata è andata bene, l’affluenza è stata buona, soprattutto se confrontata con le due disastrose stagioni precedenti – dice –. Un problema è nella mancanza di continuità delle presenze, tanta gente nel fine settimana e poca nei giorni feriali. Il turismo mordi e fuggi è esposto a troppe variabili, dobbiamo ripensare a come fare impresa sia per impianti che per alberghi, il numero di questi ultimi è dimezzato. La ricettività moderna offre spa, animazione, spazi comuni, tutte cose di cui è fornita solo la Val di Luce. C’è da investire in spazi, sia pubblici che privati, vedi ad esempio il progetto della palestra comunale che potrebbe ospitare la preparazione degli sci club, come convegni, fiere e molto altro".

Valentina Santi de La Casina si dichiara soddisfatta. "Ieri si è vista meno gente, forse anche perché la strada non era al meglio a causa della nevicata – spiega – comunque già da un paio di settimane il lavoro è in calo, d’altronde la stagione è iniziata presto e si è lavorato bene. Devo dire che abbiamo lavorato bene anche durante la settimana, la clientela è prevalentemente toscana, salvo a febbraio che si sono visti gli inglesi. Mancano le settimane bianche, ora i soggiorni sono di 34 giorni, allungando il fine settimana. Abbiamo visto diverse seconde case riaperte, qualcuna già dall’estate, quelli che vengono su ora sono camminatori e ciaspolatori. I Campionati Italiani e il Pinocchio hanno portato un buon afflusso tra atleti, accompagnatori e genitori, adesso ci sono i master e comunque la neve dovrebbe reggere almeno fino a Pasqua". "Un successo i Campionati Italiani e il Pinocchio-dice Giampiero Danti della Saf- la neve è uno spettacolo, se continua il freddo arriviamo a Pasqua tranquilli. Le abitudini sono cambiate ma speriamo che ci sia gente lo stesso, gli appassionati dicono che non si era mai sciato bene così, è stato tutto ideale per sciare".

Rolando Galli, presidente Saf mette l’accento sulle gare: "si sono fatte tutte al meglio, impreziosite dalle eccellenti prestazioni di Alberto Landini. Sia il Pinocchio che i Campionati Italiani hanno creato un indotto importante per tutto il paese. Quelli che hanno partecipato a entrambi sono stati in paese per tre settimane e mercoledì iniziano ad arrivare i master. La neve è stata sufficiente a garantire un’ottima stagione, sottolineando l’importanza dei cannoni per l’innevamento artificiale".