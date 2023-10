Il presidente Nucci: "Fatti gravi"

"Abbiamo presentato in Procura una richiesta di accesso agli atti – spiega il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, David Nucci – Se le ipotesi accusatorie fossero confermate, per l’infermiere pistoiese scatterà la sospensione d’ufficio e, al termine dell’indagine penale, sarà aperto un procedimento disciplinare, che prevede sanzioni che vanno dalla sospensione dall’esercizio della professione fino alla radiazione dall’albo professionale".

Questo l’iter previsto dall’Ordine delle professioni infermieristiche, ma l’indagine, come abbiamo detto, è ancora in corso e pertanto l’indagato è ritenuto innocente fino all’eventuale sentenza definitiva.

"Non abbiamo alcun elemento per poterci esprimere nel merito in questo momento – ribadisce il presidente Nucci – ma se fossero confermate, queste condotte sarebbero da ritenersi molto gravi per un infermiere. E’ nostro interesse acquisire tutti gli elementi quanto prima possibile, per avviare anche noi le nostre verifiche. Ci affidiamo alla magistratura, per capire quanto può essere accaduto".

M.V.