Il Prefetto ospite d’onore in Comune

Le problematiche del territorio montano pistoiese e le prospettive amministrative dell’ente locale a otto anni dalla fusione sono state al centro dell’incontro che il prefetto Angelo Gallo Carrabba, in visita di cortesia al Comune di Abetone Cutigliano, ha avuto con il Sindaco Gabriele Bacci e alcuni amministratori locali.

Al Palazzo dei Capitani della Montagna a Cutigliano, sede del comune, erano presenti anche il vicesindaco, Viola Mazzolini, l’assessore ai lavori Pubblici, Lorenzo Ferrari, il presidente del Municipio di Abetone, Lorenzo Petrucci, e il delegato per l’impiantistica sportiva e la protezione civile, Leonardo Corsini.

Nell’occasione, il sindaco Bacci ha delineato brevemente le peculiarità del territorio comunale, interamente montano, e le principali criticità che presenta, oltre ad illustrare l’impegno dell’amministrazione in carica per assicurare una sostenibilità di lungo periodo all’ente, nato nel 2017 attraverso la fusione dei due preesistenti comuni di Cutigliano e Abetone. Particolare attenzione è stata rivolta ai temi della viabilità, dell’impiantistica e dell’ambiente, nonché alle dinamiche demografiche che caratterizzano il territorio.

Il Prefetto, da parte sua, ha confermato la massima disponibilità della Prefettura quale luogo di raccordo, mediazione e coordinamento in tutti i casi in cui il Comune lo ritenesse necessario per affrontare temi e situazioni che coinvolgano trasversalmente più enti ed amministrazioni.