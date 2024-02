Il piano d’azione comunale. Più parcheggi e mezzi elettrici

PISTOIA

Investire sui parcheggi pubblici, renderli maggiormente fruibili per i pistoiesi, ed ancor di più per i turisti, andando a creare interconnessioni modali sempre più efficaci con il treno (ribaltamento della stazione ferroviaria). E poi liberare il centro storico da autobus a benzina o gasolio facendo circolare soltanto mezzi elettrici per abbattere ulteriormente le emissioni nell’atmosfera e ripensare anche al sistema del bike-sharing, che nei precedenti tentativi di oramai oltre un decennio fa, è andato miserabilmente fallito e dal car-pooling grazie alla collaborazione con istituzioni ma, soprattutto, attività private.

Sono questi alcuni dei punti salienti tracciati dal Piano di azione comunale per il risanamento della qualità dell’aria 2023, recentemente approvato da una delibera di Giunta e che pone le basi per la città del futuro ma, soprattutto, svela già anche qualche retroscena e linea-guida del famigerato Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che ancora non è stato presentato. Come detto, una delle novità principali è quella di veder arrivare nel centro storico linee di trasporto pubblico locale esclusivamente elettriche con l’esercizio svolto da autobus con lunghezza massima di 8 metri per minimizzare il loro impatto per le strade. E questi orbiteranno attorno all’area pedonale già presente connettendo i poli principali della stazione, dell’ospedale e della zona industriale con i quartieri periferici. Un cambiamento che porterà anche ad un diverso assetto delle fermate sulla rete portante, individuate in oltre 70 da dover adeguare agli stop dei mezzi elettrici mentre non dovrebbero essere implementate ulteriori corsie preferenziali (come in corso Fedi e Gramsci per intendersi) ma soltanto regolare meglio gli impianti semaforici per renderli ancora più funzionali. Una parte cospicua delle novità, poi, riguarderà tutta l’area che subirà una profonda trasformazione con il ribaltamento a sud della stazione (cosa ci sarà ne parliamo nell’articolo a fianco) mentre è fondamentale lo step verso l’alto che si vuole fare sui parcheggi. Innanzitutto, sia quello che verrà ristrutturato in via dei Campisanti che quello in via Fermi di fronte al Conad diventeranno scambiatori, con una connessione specifica coi mezzi pubblici.

Poi, si punterà sulla cosiddetta "Smart Mobility", anch’essa prevista nel Pums: installazione di tre pannelli sulla disponibilità di posti auto nei parcheggi pubblici collocati nelle zone di accesso alla città e altri dieci più dinamici, ovvero dislocati per le vie del centro per dare una visuale in tempo reale agli utenti dove c’è più disponibilità di posti per Cellini, Pertini, Resistenza, Cavallotti e Ceppo), andando ad abbattere i cosiddetti spostamenti "parassiti" di chi si aggira a ridosso della zona a traffico limitato non per una reale esigenza ma soltanto per trovare posto per l’auto da posteggiare.

