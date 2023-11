Il Pd va all’attacco: "Corse per studenti, troppe le criticità:. At torni alla fase-1"

"Chiediamo ad Autolinee Toscane il ripristino immediato delle corse in orario scolastico secondo l’organizzazione prevista dal piano precedente". Il diktat arriva dal Partito Democratico pistoiese, che rompe così gli indugi sul trasporto pubblico locale e sui numerosi disservizi, soprattutto per quanto concerne le fasce orarie di entrata e uscita da scuola, emersi dal passaggio alla fase cosiddetta T2. Una mossa decisa e importante, anche sul piano politico, di cui si fa portavoce Alessio Torrigiani: "A nome del Pd provinciale e di tutte le sezioni locali, esigiamo un passo indietro da At per quanto riguarda il servizio scolastico – spiega il segretario provinciale dem –. C’erano stati degli impegni precisi in tal senso: per le scuole non doveva cambiare nulla. Così non è stato, le modifiche ci sono piovute addosso all’improvviso e ora occorre ripristinare l’assetto precedente, senza discussione".

"Per quanto riguarda il servizio extra-scolastico, chiediamo anche vengano risolte le criticità segnalate dagli amministratori locali – aggiunge – nel rispetto della legittima riorganizzazione e del monte chilometri previsto. Infine chiediamo alla Regione che vigili in tal senso, in quanto stazione appaltantante". Insomma, una presa di posizione netta, che fa il paio con la mozione unanime approvata nei giorni scorsi in Provincia: "Così non è possibile andare avanti – tuona – affrontiamo quotidianamente le criticità, ma la stragrande maggioranza riguardano le corse in orario scolastico. Se sistemiamo questo aspetto, si potrà lavorare con più serenità sul resto. Di sicuro bisogna smettere di chiedere pazienza ai cittadini – incalza Torrigiani – adesso è il momento di risolvere i problemi". Senza distinzione di colore politico: "Il centrodestra ha poco da protestare perché il problema viene da lontano, precisamente dal rischio default nazionale nel 2010 e conseguenti tagli, e loro ne sono in qualche misura responsabili. Detto questo, occorre mettere da parte le polemiche – conclude il segretario dem – non ha senso fare barricate e puntare il dito, abbassiamo i toni e lavoriamo per il bene comune".

Alessandro Benigni