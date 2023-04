Il Pd attacca Tomasi sul museo Marino Marini "Progetto in San Lorenzo? Rispetti il vincolo"

"Sul tema dell’ubicazione del museo Marini e della sua riapertura la destra non ha fatto che danni e sembra voler continuare". L’ennesimo capitolo della vicenda Marini è firmato dal Partito Democratico, che attacca senza mezzi termini l’Amministrazione dopo la proposta – rispedita al mittente anche dalla fondazione Marino Marini – di spostare il museo in San Lorenzo. "L’ansia da comunicazione di Tomasi anche questa volta rischia di essere un grave danno per la città – esordiscono i dem –. Vogliamo ricordare al sindaco e alla città che a tenere legate formalmente a Pistoia le opere del Maestro c’è un vincolo pertinenziale su Palazzo del Tau a cura della sovrintendenza, che tutti abbiamo tutti festeggiato come vittoria. Palazzo del Tau che, tral’altro, è stato pensato, voluto e realizzato proprio in funzione della massima valorizzazione delle opere del maestro. Dichiarare a freddo la volontà di spostare le opere senza un confronto con la Fondazione – aggiungono – significa rischiare di recidere il più solido punto fermo dell’intera vicenda. Il tutto per la stucchevole voglia di apparire, presentando un mezzo rendering di piazza San Lorenzo tramite un paio di immagini neanche troppo chiare".

Il Pd pone quindi una serie di domande: "Che fine ha fatto, dopo tre anni, il progetto di adeguamento antincendio dell’attuale sede museale? Qual è il progetto su San Lorenzo che verrà affidato a luglio? Per quante e quali opere, con che tipo di servizi accessori (uffici, bookshop, laboratori)? Perché il Comune, che su molti progetti ha chiesto (e ottenuto) importanti finanziamenti dalla Regione, non ha mai attivato l’accordo sottoscritto nel 2020 e finalizzato a intervenire sul museo per adeguarlo ai criteri della rete museale regionale con conseguente accesso a risorse dedicate? È incredibile quanto dannosa possa essere la superficialità di questa Giunta, che sulla situazione del museo Marini ha cominciato non partecipando alle riunioni e rischia di concludere indebolendo la difesa processuale – conclude il Partito Democratico –. Auspichiamo che quanto prima si faccia chiarezza su questa uscita infelice e, temiamo, troppo vuota di contenuti, coinvolgendo le associazioni impegnate sul tema".

albe