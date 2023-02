"È ormai noto come l’amministrazione pistoiese non riesca ad adempiere ai propri doveri, al netto delle inaugurazioni e dei ’taglio del nastro’. Sono infatti molte le interrogazioni presentate dai consiglieri di opposizione, in sinergia con gruppi di cittadini che non hanno ancora ricevuto una risposta". A dirlo è il gruppo consiliare del Pd. "Diversi sono i temi trattati: gestione dei rifiuti, problematiche legate a manutenzione strade fossette e verde pubblico, allagamenti a seguito eventi atmosferici di dicembre. L’articolo 21 comma 3 del regolamento del consiglio – aggiungono – recita:

“Il Sindaco anche tramite un assessore delegato, risponde per iscritto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta”. Dunque ci chiediamo come mai gli assessori non prendano in considerazione le richieste dei consiglieri. Sono forse meno importanti di quelle che vengono poste loro dai colleghi di maggioranza? I nostri atti ispettivi sono in attesa di risposta, in alcuni casi, anche dal 22 settembre, come dimostra l’interrogazione protocollata dalla consigliera Cotti sul progetto “Terra Life”, promosso da Legambiente e dall’artista internazionale Elisa.

Vogliamo essere messi nelle condizioni di svolgere il nostro ruolo di consiglieri comunali di opposizione, potendo approfondire le questioni sollevate anche dai nostri concittadini, nei tempi e nel rispetto di quanto definito nel nostro regolamento – concludono i dem – l’Amministrazione lo deve ai pistoiesi".