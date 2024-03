Il passaggio di proprietà di Pistoia. Società silente, l’ambiente sogna: "Ben vengano degli investitori seri"

Un silenzio che vale più di una conferma, quello che è calato sull’ambiente biancorosso dopo la notizia – riportata ieri sulle nostre colonne – relativa al gruppo di investitori americani fortemente interessati all’acquisizione della maggioranza delle quote del Pistoia Basket 2000. Come detto, le bocche dei vertici societari sono cucite, cucitissime, come di prassi in questi casi. Al contrario, in città e nel mondo della pallacanestro italiana il tam-tam è stato immediato: la notizia sta facendo discutere tutti gli appassionati, evidentemente colti di sorpresa. C’è chi preferisce non sbilanciarsi troppo, aspettando di conoscere l’identità (e la ’potenza di fuoco’) degli eventuali compratori. Ma c’è anche chi ha reagito in maniera entusiastica, sognando un futuro stabile di Pistoia nel massimo campionato, con risorse economiche superiori a quelle attuali. E magari con obiettivi più ambiziosi.

Dall’amministrazione comunale si risponde con un "no comment" alle indiscrezioni che abbiamo riportato, anche se l’assessore alla promozione sportiva, Alessandro Sabella, sottolinea che "se queste voci dovessero rivelarsi vere, ben vengano degli investitori da fuori. Mi fido ciecamente della società e se riterrà opportuno sviluppare i colloqui con questi interlocutori, allora significherà che siamo di fronte a persone serie". Particolarmente interessato a scoprire come si evolverà la faccenda è Fiorello Toppo. L’ex capitano biancorosso, rimasto affettivamente legato alla società di via Fermi, si augura vivamente che l’eventuale ingresso in società del gruppo americano porti una maggiore stabilità per il Pistoia Basket 2000 del futuro. "Immagino che i dirigenti biancorossi abbiano valutato approfonditamente le intenzioni degli investitori e quello che sarebbe il piano di sviluppo. Se dovessero arrivare nuovi capitali nelle casse societarie, ci sarebbero benefici per tutti. Risorse che renderebbero più solido il progetto. Finora il club si è retto quasi esclusivamemente sulle imprese locali. Investitori stranieri rappresenterebberoun’ottima opportunità di crescita per il movimento". Sulla stessa falsariga le parole di uno storico tifoso come Massimiliano Granchietti. "Bisogna avere sempre grande cautela in questi casi, ma da tifoso sarei molto contento se l’ipotetica trattativa andasse in porto – sottolinea ’Cioppa’ –. L’avvicinamento di investitori statunitensi spalancherebbe delle porte importanti".

Francesco Bocchini