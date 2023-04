Il Papa scrive a Tardelli "Benedico la tua comunità"

"Vi assicuro la mia preghiera per il Sinodo diocesano. Andate avanti con fiducia, gioia e coraggio, lasciandovi condurre dallo Spirito Santo. Benedico tutta la comunità diocesana di Pistoia". È il messaggio che Papa Francesco ha inviato al vescovo Fausto Tardelli in occasione del Sinodo diocesano che è stato inaugurato lo scorso 25 marzo aprendo una nuova profonda riflessione sul Vangelo ma non solo. Una riflessione che coinvolge, infatti, tutto il territorio abbracciato dalla Diocesi, i protagonisti della comunità e tutti i suoi attori sociali, spalancando le porte della Chiesa. Il messaggio ha colto di sorpresa monsignor Fausto Tardelli che non nasconde l’emozione nel condividerlo con la città per la bellezza di quelle parole che arrivano dritte al cuore anche dei non fedeli.

"Con grande gioia e sorpresa – sottolinea il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli – abbiamo ricevuto questa lettera autografa di Papa Francesco, che ci augura di agire con forza e lungimiranza nei lavori di questo importante Sinodo. Con questo conforto del Santo Padre possiamo continuare con ulteriore gioia il cammino sinodale".

"Desidero ringraziare te e la Comunità diocesana – scrive Papa Francesco rivolgendosi al vescovo Tardelli – per la lettera del 19 marzo scorso e per le espressioni di filiale affetto e di vicinanza spirituale che mi avete manifestato".

Un messaggio che il Santo Padre conclude con una benedizione e una richiesta dall’umiltà disarmante. "Invocando la protezione della Beata Vergine Maria – ancora le parole contenute nella missiva firmata da Papa Francesco – di cuore benedico l’intera comunità diocesana di Pistoia. Per favore, continuate a pregare per me!". Il XX Sinodo della Chiesa di Pistoia rappresenta del resto un momento unico per la provincia – e oltre – perché si tratta per noi del primo Sinodo diocesano dopo oltre 85 anni, visto che l’ultimo si era svolto nel 1935.

Quello iniziato con le celebrazioni in Cattedrale è un lungo e articolato cammino che tocca con vigore temi di grande interesse non soltanto religioso. Le parole del Papa arrivano adesso a rendere ancora più potente il messaggio di questo epocale evento.

elisa cap.