Il Pantheon si prepara alla sua seconda vita

È ormai questione di pochi mesi: il Pantheon degli uomini illustri di Pistoia sta per essere riconsegnato alla sua città. I lavori dell’amministrazione comunale hanno riguardato sia il recupero strutturale dell’edificio che il restauro degli affreschi: proprio quest’ultima parte è tuttora in corso e, secondo programma, vedrà la sua conclusione entro quest’estate. Per il Comune si è trattato di un’imponente opera di recupero che ha unito le forze di più soggetti: l’intervento, dal costo di circa 410mila euro, è stato cofinanziato dal Comune di Pistoia, dalla Fondazione Caript e, in parte, dalla sezione soci di Pistoia di Unicoop Firenze. "A breve questo luogo del cuore – fanno sapere dall’amministrazione comunale – potrà essere riaperto e tornare ad essere protagonista della vita culturale della città".

Tanti e complessi i lavori che hanno interessato l’edificio. La parte di recupero strutturale del cantiere ha visto una completa ristrutturazione dell’emiciclo affrescato, con il rifacimento dell’impermeabilizzazione del manto del copertura dell’emiciclo, non prima del complesso sollevamento del manto già esistente che successivamente è stato riposizionato al suo posto dopo gli interventi alla copertura. Inoltre, sono state rinnovati i canali di gronde, installate prese elettriche a pavimento, posizionati i sistemi di riscaldamentoraffreddamento francoils e il completo rinnovo dei punti luce a led interni ed esterni.

Altri lavori hanno interessato l’ala nord sia esternamente che internamente: qui è stato realizzato uno spazio per ricevimenti e piccoli convegni dotato di cucinotto, dispensa, tre bagni, di cui uno per disabili, uno spazio spogliatoio ed uno ripostiglio. Da queste modifiche è evidente l’intenzione di voler proporre l’area del Pantheon a cerimonie, banchetti ed eventi. Alcuni interventi strutturati, infine, hanno interessato anche il tratto di mura urbane formante il perimetro nord dell’emiciclo e dell’ala nord, ripulito da piante infestate e restaurato nelle stuccature. Il secondo lotto di lavori, avviato lo scorso 6 settembre una volta concluso il primo lotto sopra descritto, ha visto il complesso restauro delle superfici affrescate della volta dell’emiciclo e del sottostante fregio cosiddetto degli ’Uomini Illustri’. Da anni, infatti, gli affreschi dell’edificio risultavano degradati e rovinati a causa di copiose infiltrazioni di acqua piovana che filtravano dalla copertura. I lavori in corso stanno provvedendo al restauro delle pareti della sala interna del Pantheon con "iniezioni di consolidanti a base di calci idrauliche naturali NHL 3,5 o piccole quantità di resina acrilica dove necessario", si legge in un prospetto tecnico redatto dalla stessa amministrazione comunale. "Si sta inoltre lavorando – prosegue la nota – alla velatura o reintegrazione ad acquarello o a tempera delle cadute della pellicola pittorica, con il fine di restituire l’unità di lettura cromatica dell’opera". Interventi stanno interessando anche il fronte esterno, con una ripulitura completa delle superfici di pietra e la modifica di alcune stuccature realizzate in passato dimostratesi non coerenti con l’edificio.

Francesco Storai