Il nuovo romanzo

Oggi alle 17, al teatro Moderno di Agliana, Domenico Maselli, ex sostituto commissario della polizia di Stato a Pescia, presenta la sua prima opera letteraria "Il Mistero della Torre" in dialogo con Enrico Parrini autore della copertina, Fabio Gimignani editore della Jolly Roger che ha pubblicato il libro, il giornalista Maurizio Gori e il presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione Domenico Gallo. Domani (ore 17) spettacolo per famiglie "Magic Cube" con Danzarmonia, prodotto da Carolina Lopes e Sara Siliani.