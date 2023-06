Il nuovo allestimento del Museo del Ricamo Un altro grande traguardo delle donne del Moica

Sono tanti i capolavori in ago e filo che sono esposti nel Museo del Ricamo allestito, da diciannove anni, nelle sale di Palazzo Rospigliosi, in Ripa del Sale numero 3, a due passi da piazza del Duomo. Sono tanti, preziosi e raffinati, provenienti da tante generose donazioni, e ora sono ancora più godibili grazie al nuovo allestimento. Il Museo del Ricamo, come è noto, è il fiore all’occhiello del Moica di Pistoia (donne attive in famiglia e in società), da sempre sotto la guida di Annamaria Michelon Palchetti che del movimento, e del museo, è l’anima instancabile e propositiva. C’è un nuovo appuntamento, a cui tutta la cittadinanza è invitata, ed è per venerdì 9 giugno, alle ore 16, proprio nel cuore del Museo, nella sala riunioni, dove si svolgerà la presentazione del rinnovato percorso museale del Museo del Ricamo di Pistoia. L’introduzione sarà a cura della presidente Michelon Palchetti che ne illustrerà la storia e gli intenti. Prenderà quindi la parola lo studioso pistoiese Claudio Rosati. A lui il compito di presentare il nuovo allestimento. Seguiranno gli interventi delle autorità.

"Quello che metteremo in luce – ci ha spiegato Annamaria Michelon Palchetti – è come una associazione come la nostra, animata dal volontariato delle donne, sia stata capace di dar vita a un progetto così prestigioso, il primo in talia. Continuiamo a ricevere donazioni di grande valore, a testimonianza della considerazione di cui gode ovunque il Museo del Ricamo di Pistoia. Un grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per il determinante contributo alla realizzazione dell’opera".

