"Il nostro pensiero va al dolore di chi sta ancora molto male"

La paura e la consapevolezza di averla scampata bella. La fede come compagna di viaggio in questo momento difficile, ma anche la voglia di stare lontani dai clamori mediatici. Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra, hanno voglia di lasciarsi alle spalle la brutta disavventura vissuta all’ex convento del Giaccherino, nel giorno che avrebbe dovuto essere il più bello della vita, con tanti amici a festeggiare la loro unione sancita davanti a Dio nella parrocchia di San Bartolomeo in Tuto a Scandicci. Di certo quel pavimento crollato, le urla, i soccorsi, il pericolo di quella notte, non saranno mai dimenticati.

Paolo come state? "Fortunatamente bene, pensiamo a riprenderci dopo questo terribile evento e cominciare la nostra vita da sposi. Il nostro pensiero principale è rivolto al dolore per chi è stato o sta ancora molto male, fin da subito abbiamo chiesto notizie dei feriti e siamo in contatto con le loro famiglie per avere notizie ogni giorno. Certo, ringraziamo Dio per averci risparmiato dei decessi, e vogliamo ringraziare anche tutti coloro che si sono fatti prossimi in tante forme, con la speranza che assieme a Lui tutti, nessuno escluso, possano misteriosamente sperimentare dei frutti spirituali". E’ innegabile però che questa vicenda ha risvolti anche terreni. Passata la paura, sarà il momento di capire: "L’esistenza di responsabilità di natura civile e penale per quanto accaduto – hanno detto i due sposi – ci ha indotto a rivolgerci agli avvocati Alberto Corsinovi e Federico Bagattini, per la tutela dei nostri interessi. Gli avvocati hanno il compito di preservare anche la nostra intimità e riservatezza in questo momento particolarmente difficile della nostra vita". Il trauma subito dalla giovane coppia sicuramente è profondo, tanto da scegliere la via della più assoluta riservatezza. Di certo dopo le fasi concitate del soccorso, sabato scorso, deve essere subentrata la consapevolezza per quanto accaduto: "Siamo caduti mentre ballavamo – aveva detto Paolo ai medici del pronto soccorso – tra la polvere e i calcinacci non si riusciva a vedere nulla. Poi sono arrivati i soccorsi; abbiamo avuto tanta paura, tanto da pensare perché questa cosa dovesse succedere proprio a noi". Paolo e Valeria, faranno la loro vita. Da oggi ogni sviluppo, anche ogni comunicazione è affidata ai loro legali, che affronteranno il cammino per l’accertamento delle eventuali responsabilità. Le indagini della Procura di Pistoia sono in pieno svolgimento.

Fabrizio Morviducci