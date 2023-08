Il nome di punta è quello di Tchavolo Schmitt Poi ci saranno gli Area Open e Nico Gori

Nome di punta dell’edizione 2023 è il chitarrista zingaro-francese Tchavolo Schmitt, considerato l’erede di Django Reinhardt. Tchavolo ha tenuto e tiene tuttora concerti in tutto il mondo, Special Guest Marie Christine Brambilla (17 agosto al palazzetto Pertini di Bardalone). Nelle altre due serate si esibiranno: Area Open Project, gruppo storico capitanato da Patrizio Fariselli che presenterà il nuovo disco “Arbeit Macht Frei” (18 agosto); Nico Gori “Young Lions”, Special Guest Emanuele Marsico, il quintetto capitanato dal clarinettista Nico Gori, vincitore di numerosi premi per le principali riviste Jazz, già collaboratore di importanti nomi del mondo dello spettacolo come Stefano Bollani e Drusilla Foer sabato 19 agosto.