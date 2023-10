Il nodo-ponti non si scioglie. Pracchia spaccata in due per tre settimane: è caos

Si potrebbe parlare di "pontefobia" degli amministratori locali, visti i numerosi grattacapi sul tema negli ultimi anni. Conditi da spiegazioni fumose e cure draconiane. Su tutti spicca il viadotto di Maresca, richiamato più volte, sia pur con estrema delicatezza, ha aleggiato più volte nel corso dell’assemblea pubblica in cui la Provincia di Pistoia avrebbe dovuto spiegare i motivi dell’intervento previsto sui due ponti che scandiscono la mobilità del paese di Pracchia. Protagonisti il consigliere delegato alla viabilità, Ferdinando Betti, il presidente della Provincia, Luca Marmo, poi il presidente della Pro Loco, Roberto Ulivi, il presidente della commissione ponti Andrea Tonarelli e l’ingegner Marco Gori, dirigente dell’area tecnica. "Un incontro proficuo – manda a dire la Provincia – quello che si è tenuto ieri sera a Pracchia tra l’amministrazione provinciale e la cittadinanza. Un dialogo che è servito alla Provincia per acquisire gli elementi di attenzione dei cittadini. Un confronto produttivo a cui seguirà, in tempi congrui, prima dell’inizio degli interventi ai due ponti sulla SP632, un’altra assemblea pubblica per condividere i dettagli dei lavori".

I soldi per la sistemazione dei ponti, stimati in 800mila euro, vengono dall’Europa. Comunque quello che divide in due il paese, adiacente all’albergo Melini, sarà chiuso il giorno 14 ottobre per togliere le piante nel fiume e posizionare dei massi a ridosso del ponte, poi in data da individuare dovrà restare chiuso per 3 settimane, con i problemi facilmente individuabili: dal ritiro dell’immondizia, al fare la spesa, fino all’andare al lavoro o in farmacia. Più semplice la gestione del ponte della stazione ferroviaria che verrebbe chiuso a senso unico alternato. Nel suo intervento Tonarelli ha ammesso che tra politica e cittadini il collegamento manca. Tra gli interventi del folto pubblico c’è stato quello del rappresentante della Cava Borgognoni che ha chiesto chiarezza per poter programmare la sospensione dei lavori che stanno svolgendo in Emilia, quello di Andrea Bruni che si è manifestato preoccupato per l’albergo Melini, Giovanni Corrieri che ha suggerito l’intervento di Protezione Civile e Genio militare e infine Jonathan Sabatini che ha calcolato in 600mila euro la perdita per la sua impresa, in caso di chiusura per tre settimane del ponte, invitando quindi l’ente a farsi carico degli stipendi dei dipendenti. Numerose le proposte alternative, da quella di fare una carreggiata alla volta a quella di lavorare anche la notte. Di fatto Orsigna, metà paese di Pracchia, il Vizzero e altri borghi minori saranno scollegati dai servizi di cui usufruiscono in Toscana.

