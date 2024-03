Il nodo marciapiedi. Disagi per pedoni e diversamente abili in più zone della città

Volendo ironizzare a tratti sembra di essere all’interno di un videogioco, dove devi scansare le insidie e stare attento ai pericoli, scegliendo il percorso migliore per arrivare a destinazione. È quello che può accadere a chi si trova ad affrontare i marciapiedi cittadini. Ma il tema è serio, tanto che lamentele e polemiche arrivano da più parti della città, che sia centro storico, zone limitrofe o prima periferia. Le situazioni denunciate riconducono quasi sempre alla difficile praticabilità dei marciapiedi, e le cause sono molteplici. Una delle maggiori è da attribuirsi alla mancata manutenzione del manto pedonale, ma certo non mancano all’appello le impossibilità di procedere tranquillamente sui camminamenti a causa delle inciviltà altrui. Accade che durante il proprio percorso ci si trovi a dover fare i conti con mattonelle smosse che sono causa di disagi e instabilità per tutti, specialmente per le persone anziane o con ridotta mobilità. Oppure con radici che sconnettono il fondo e, come se non bastasse, le immancabili auto di qualche frettoloso che decide di rendere il percorso pedonale ancora più difficile, ostruendolo.

Le denunce arrivate tramite social dai cittadini rappresentano anche un’ulteriore difficoltà: l’arrivo sui marciapiedi dei cartelli stradali per indicare il pericolo, accompagnati a volte dalle poliedriche transenne. Nei casi peggiori, poi, percorrere certi tratti da difficoltoso diventa impossibile, specie per quelle persone che hanno ridotta capacità motoria, disabili o che si spostano utilizzando una sedia a rotelle. Se non anche per chi affronta i percorsi pedonali spingendo un passeggino. Il gioco si fa talmente duro al punto da costringere queste persone ad abbandonare quella che dovrebbe essere la sicurezza del marciapiede e continuare il percorso sulla sede stradale con tutti i pericoli che ne conseguono. Capita così che in via Desideri, in prossimità della Fondazione Maic, ci si imbatta in una singolare ’segnalazione’ al sapore di protesta. "Il marciapiede è impraticabile". È la scritta a caratteri cubitali su un cartello che una cittadina porta sulla sua schiena, presumibilmente mentre accompagna una persona in carrozzina alla struttura di assistenza. Paradossalmente proprio in quel tratto, dove appunto è presente la Fondazione Maic, lo stato dei marciapiedi per le persone con diverse capacità deambulatorie è un inferno. Al netto dei pochi scivoli, i disagi arrivano dalla non sufficiente larghezza, ridotta non solo per conformazione ma anche dalla presenza di pali per la segnaletica stradale e da altri ostacoli. Tutte cose che sommate insieme rendono impossibile l’ironia e fanno riflettere nella dura realtà di chi, mentre accompagna una persona in sedia a rotelle, è costretta a indossare un cartello con su scritto che il marciapiede è impraticabile.

Gabriele Acerboni