Il nodo Aglianese. Sindaco allo scoperto: "Patrimonio cittadino. Dovrebbe restare qui"

"L’Aglianese è un patrimonio della città e deve rimanere ad Agliana". Luca Benesperi (nella foto in alto), sindaco di Agliana, prende posizione sul destino della squadra neroverde che è al centro di molte voci che la vorrebbero coinvolta nel processo di rifondazione della Pistoiese dopo la scomparsa dalla scena sportiva della società arancione. L’ipotesi di cui si parla e sulla quale il sindaco ha messo le cose in chiaro è che il titolo sportivo dell’Aglianese, cioè il diritto guadagnato sul campo di giocare il campionato di serie D, sia trasferito a Pistoia e che la società "Aglianese Calcio 1923" cambi nome prendendo quello di una rifondata Pistoiese.

"Siccome si stanno rincorrendo tante voci su possibili trasferimenti del titolo e cambi di denominazione – fa sapere il sindaco Luca Benesperi – tengo a precisare che ognuno, nel perimetro delle norme federali e dei poteri che può esercitare in base alla posizione di cui è titolare, è libero di compiere le scelte che ritiene più opportune ma auspico che, qualunque sia la strada che verrà intrapresa, non vengano meno il nome e i colori dell’Aglianese".

L’auspicio e quindi la richiesta del primo cittadino di Agliana è dunque che non spariscano il nome "Aglianese" e i colori "neroverdi" dal panorama calcistico, anche se al tempo stesso non ci sono espliciti riferimenti alla categoria. "Non è solo una questione di cuore – fa notare Benesperi – ma di appartenenza e di rispetto verso chi ha contribuito a rendere grande Agliana: non si possono cancellare con un tratto di penna cent’anni di storia". In effetti è piuttosto paradossale che si ventili la possibilità della scomparsa dell’Aglianese e di un trasferimento del diritto sportivo proprio nella stagione in cui ricorre il centenario della fondazione della società.

Nel momento in cui la memoria di tutti gli sportivi aglianesi va alle glorie passate si prospetta il rischio che la società che ha avuto Massimiliano Allegri in campo e in panchina e che ha onorato il nome di Agliana a livello nazionale venga semplicemente spostata e rinominata come si fa con una cartella di Windows.

Il sindaco Benesperi rivela di aver avuto nei giorni scorsi anche un contatto con i dirigenti della Federazione ai quali ha fatto presente la sua posizione. "Personalmente sono disponibile a collaborare con chiunque voglia il bene del nostro sodalizio – afferma Benesperi –, a patto che si garantisca il prosieguo dell’Aglianese con il medesimo nome, concetto che ho ribadito nei giorni scorsi anche ai vertici della Federazione. Solo se questa condizione verrà soddisfatta si potrà contare sul sostegno dell’amministrazione comunale e mio personale".

Il paletto posto dal sindaco quindi è chiaro: il nome Aglianese, i colori, la permanenza di un club con quel nome e quei colori ad Agliana sono la condizione posta dall’Amministrazione Comunale. Nel frattempo a Pistoia si sta tentando di rifondare una società evitando che riparta da una categoria molto inferiore alla serie D. Il finale del film che riguarda il destino calcistico di Pistoia e di Agliana lo sapremo tra non molto. Domenica finisce il campionato e l’Aglianese del patron Fossati dovrà programmare la prossima stagione: se questa ci sarà, e in quale campionato, ancora non è dato saperlo.

Giacomo Bini