Il Montecarlo strapazza il CQS. Pokerissimo della Montagna

Anche la ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria è andata in archivio, con alterne fortune. Si parte ad esempio dal girone A di Prima, con un bilancio agrodolce: male stavolta il CQS Pistoia, piombato in zona playout dopo esser stati battuti per 4-1 dal Montecarlo nello scontro diretto. Meglio il Chiazzano, ma il pari interno a reti bianche contro il Capannori lascia comunque il club all’ultimo posto ad otto punti dal penultimo. Passando al girone D, mezzo passo falso per il Quarrata: nonostante l’acuto di Corsini, la banda Diodato non è andata oltre l’1-1 esterno con il Sagginale ed è scesa al quarto posto. Stesso punteggio fatto anche da AM Aglianese ed Atletico Casini Spedalino contro il CSL Prato Social Club e Novoli.

In Seconda, girone B con il Pescia che è caduto fra le mura amiche contro il Valfreddana (1-2). E pur mantenendo la terza piazza, i pesciatini vedono negli specchietti retrovisori il Chiesina Uzzanese, quarto a tre punti di distanza dopo il 3-0 esterno sul Cascio (bis di Formato e Pirito). Vince 3-1 il Borgo a Buggiano sul campo dell’Academy Tau, anche se il calcio è passato in secondo piano a causa del malore accusato a fine gara da un giocatore lucchese che ne ha decretato il trasferimento in ospedale in via precauzionale. Buon punto per il fanalino di coda Via Nova, capace di fermare sull’1-1 il Ghivizzano secondo.

Chiusura con il girone C, dove il Bugiani Pool 84 ha sconfitto 3-1 a sorpresa il San Niccolò capolista. Gli aglianesi conservano quattro punti sulla Pietà 2004 seconda (che però ha una gara in meno) e sette su Virtus Montale (che ha annichilito il Vernio a domicilio per 4-1) e Montagna Pistoiese (dopo un pirotecnico 5-2 rifilato al Cintolese). Innocenti e Cullhaj hanno griffato il 2-1 del Montalbano Cecina sul Pistoia Nord, mentre l’Olimpia Quarrata è chiamata a rialzarsi dopo che i pratesi del Mezzana hanno vinto 1-0.

Giovanni Fiorentino