Il mondo dello sport ricorda il tecnico Taverna

Profondo sconforto nell’ambiente pallavolistico pistoiese per l’improvvisa e prematura scomparsa di Fabrizio Taverna, fiorentino, tecnico e dirigente di prim’ordine, direttore sportivo dapprima al Centro Pallavolo Femminile Pistoia e poi alla Pallavolo Pistoia. Alla Fipav Toscana, che sul social network Facebook l’ha salutato così ("Apprendiamo della scomparsa di Fabrizio Taverna, tecnico stimato e apprezzato da tutta la pallavolo Toscana, già membro in passato del Comitato Regionale Toscana. La Fipav Toscana si stringe al dolore della famiglia e degli amici), si sono uniti tanti esponenti del volley nostrano. In primis Alessandro "Sandro" Becheroni, attuale responsabile del settore giovanile della Pallavolo Delfino Pescia, che collaborò con Taverna per tanti anni alla Pallavolo Pistoia.

"Ciao Fabrizio, amico e collega di lunga data con cui ho condiviso gran parte del mio viaggio nel volley e nella vita riposa in pace", ha scritto l’allenatore d’origine sammarcellina. Il vice presidente Massimiliano Marchi ha porto le "condoglianze da tutto il Volley Aglianese", il coach Marco Fagnoni le sue personali e così i trainer Genny Bettazzi "Ciao Fabrizio! Riposa in pace", Meri Malucchi ("Ciao Fabrizio"), Riccardo Pacini e Massimo Franceschi. Athos Querci, decano dei tecnici pistoiesi e "guru" di Bottegone l’ha salutato con un sentito "Addio Fabrizio, grande rappresentante della Pallavolo Toscana degli anni 7080. Nostalgia e dolore si combinano e si intrecciano in una mia preghiera per te".

Particolarmente commossi, il dirigente del Pistoia Volley La Fenice Maurizio Lucchesi e l’istruttrice Daniela Calistri. "Che brutta notizia", si è lasciata scappare. Chiosa semplice, ma che rende bene l’affetto della Pistoia sportiva nei suoi confronti.

Gianluca Barni