Il momento di dire basta "Costi elevati e poco giro Qualità battuta dalla crisi"

Lo scorso Ferragosto, la Sala ha perso uno dei suoi storici punti di riferimento: la Macelleria Battista di via di Stracceria, in mano a Giovan Battista Bisogni dal 1970, ma aperta nel 1923 dall’ex proprietario Bianco Bianchi. L’attività ha annusato il traguardo dei 100 anni, anche se purtroppo è combaciato con la chiusura definitiva. Chiusura dettata da motivazioni differenti, come raccontatoci dal 74enne Bisogni, che prima di diventare titolare ha lavorato per cinque anni come garzone.

Una chiusura determinata (anche) dalla crisi economica?

"Assolutamente. Le spese erano diventate troppo alte: mi riferisco ai costi in bolletta, ma non solo. E di conseguenza il rischio era quello di andare in perdita, anche se la clientela non mi è mai mancata. Ultimamente però, con la diffusione sempre più imponente dei supermercati, la concorrenza era diventata feroce. Il problema poi è che tante persone, avendo meno soldi in tasca, preferiscono spendere meno, accontentandosi di una qualità più bassa. E con il centro sempre più deserto, non c’era più modo di andare avanti serenamente".

Sempre più saracinesche abbassate nel cuore della città. Ma qual è il segreto che ha garantito lunga vita alla sua macelleria?

"Quello attuale è un periodo storico davvero complesso: in passato c’era un giro maggiore sulla Sala e dintori. E chi veniva in centro, amava fare la spesa nei negozi di prossimità. Adesso si va direttamente al supermercato per risparmiare tempo e denaro. Personalmente basavo molto del mio lavoro sulla qualità dei prodotti e sul rapporto con i clienti, che mi hanno chiesto fin da ultimo di rimanere aperto".

E adesso?

"Sulla porta del locale c’è una grossa scritta ’affittasi’: chi ha comprato non aveva assolutamente intenzione di proseguire la mia attività. E così sulla Sala non esistono più vere e proprie macellerie: la mia era l’ultima".

Francesco Bocchini