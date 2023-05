"Il mio bambino-Rovo E i suoi doni immensi" Tutto in un libro pop up E lo scrittore è il babbo

di Lucia Agati

PISTOIA

Le bozze del libro le ha scarabocchiate sui tovaglioli di carta della casa di accoglienza del Bambin Gesù. Ma nella sua mente avevano preso forma non appena aveva visto il suo bambino, nella culla termica. Il rovo si è materializzato subito, un grovigio che non poteva essere abbracciato, che custodiva un tesoro inestimabile. Cristiano Spinelli, nato il 20 giugno del 1973 a Firenze, vive ad Agliana e lavora a Pistoia, nel suo studio grafico di via Ferrante Aporti, a Sant’Agostino. E’ qui che custodisce le copie de "Il Rovo". E’ un libro pop-up: ogni pagina è animata. Racconta una storia bellissima di spine e di piccoli animali che in quel rovo vivono. Un rovo che, alla fine, regala uno dei frutti più dolci: la mora. Dietro quel libro c’è la storia di un bambino. Ed è il suo babbo che ce la racconta.

"Lapo è arrivato da noi l’8 novembre del 2014 con una diagnosi prenatale di un mese prima che aveva individuato un problema nella deglutizione. Fu tracheostomizzato appena nato. Mi misero il camice e la mascherina. Lo vidi. Era dentro la culla termica, pieno di aghi e di fili. Avevo paura a toccarlo. Ma è stato come se si aprisse una porta. L’idea del rovo è nata in quel momento e l’ho tenuta in testa fin da quell’istante. Ho pensato subito al libro, alle pagine che, aprendosi, avrebbero mostrato un rovo. Il mio rovo, con dentro il mio bambino. La nostra vita è cambiata in modo repentino e siamo andati subito a Roma dopo una serie di consulenze negli altri ospedali pediatrici. Ma il suo problema, sostanzialmente, non è mai stato compreso. Sopraggiunse un’infezione silente e ci furono il coma e la rianimazione. Quando si svegliò i medici ci dissero che aveva subito “un insulto“, un danno motorio. Siamo stati a lungo al Bambin Gesù per la neuroriabilitazione. Giorni di trasferte, di sacrifici. Era come scalare una vetta, arrivare in cima e rendersi conto che ci aspettava subito un’altra vetta da scalare.

"Abbiamo conosciuto tante altre famiglie, tanti altri bambini. Alcuni di loro sono dentro il libro, gli animaletti che vi compaiono hanno i loro nomi. Come Agnese, una bimba nata con una forma di invalidità. La sua mamma una sera mi raccontò che Agnese aveva pianto tanto quando non era stata invitata a una festa di compleanno di una compagna di scuola, e che lei aveva telefonato alla mamma dell’altra, ricevendo un rifiuto. Quella sera mi sono messo a scrivere. Il gatto della storia è Brando, il nostro primo figlio. Mi misi a studiare la botanica del rovo che si trasforma grazie all’amore del sole e fa nascere le more soltanto nei rami esterni, e ce le regala. Anche i bambini colpiti da patologie tremende ci regalano i frutti. Io ho visto dov’era la vera forza.

"Ho fatto tutto da solo, qualsiasi editore mi avrebbe detto no, perchè i costi di un libro pop up sono enormi. L’ho stampato in Cina. La stamperia l’ha trovata mia moglie Clarissa, spulciando i libri per i bambini. Stavo ventiquattr’ore al giorno al telefono con la Cina per i dettagli. Ho voluto che anche il retro delle figure fosse stampato. Loro mi dicevano “ma tanto è un libro per bambini“, ma non ho ceduto perchè è un concetto sbagliato. Ho stampato tutto a mie spese. Duemila libri.

"In camera con Lapo c’era una bimba. Con lei c’era spesso la nonna che era una maestra di Vinchiaturo. Mi disse che a Campobasso Brunella Santoli organizzava una rassegna bellissima di libri per bambini. Grazie all’Unione italiana lettori di Campobasso. E’ da lì che il libro ha cominciato a camminare. Così sono iniziate le presentazioni, senza pubblicità, non avendo il sostegno di un editore. Ci sono eventi dedicati ai bambini e altri sono per gli adulti. In questo libro gli adulti non si vedono, come nei cartoni animati di Tom e Jerry e come Linus: la loro presenza si intuisce e basta. Qui la traccia è il cesto di vimini che contiene le more del rovo. Perchè il mondo è per i bambini.

"Ci sono state presentazioni alla San Giorgio, in Feltrinelli, al Funaro, a Montale, alla Smilea e il Rione Verde di Carmignano ha fatto qualcosa di straordinario per la festa di San Michele, ha realizzato un carro bellissimo ispirato al rovo. Ci sono stati laboratori di pop up nelle scuole. Non mi faccio pubblicità. Chi vuole mi trova e il libro viaggia da sè. Ora è anche su Amazon.

"Noi abbiamo imparato a stare al mondo grazie a Lapo. Ho un ricordo indelebile di lui che ce la mise tutta per salutarmi, tendendosi verso di me quando uscii di casa per la partita Juventus Real Madrid, quella della storica rovesciata di Cristano Ronaldo. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo e tutto a spese nostre, con il sostegno della nostra famiglia. Ho perso tanto lavoro e non è stato facile ricominciare. Il libro è stato pubblicato nel 2017. Lapo ci ha lasciato la notte del 29 novembre del 2019. Ci ha donato tanto, senza chiedere niente. Come tutti gli altri bambini-Rovo".