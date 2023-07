Il mercato va allo stadio: ecco il piano

Per permettere lo svolgimento del mercato bisettimanale in zona Stadio, quest’oggi e mercoledì 12 luglio sono previste alcune modifiche alla viabilità. Nello specifico, dalle 6 alle 15, in via dello Stadio, nel tratto da viale Italia a via Donatori del sangue, in via Donatori del sangue, nel tratto da via dello Stadio a via delle Olimpiadi, in via delle Olimpiadi, nel tratto dal parcheggio di piazza Oplà a via Donatori del sangue, e nel parcheggio di via delle Olimpiadi, ad est di piazza Oplà, saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi inerenti la manifestazione. In via delle Medaglie d’oro, via Caduti del lavoro, nel tratto da via Pagliucola a via dello Stadio, via Arcangeli, via Marradi e via Forlanini sarà vietato il transito; i residenti della zona potranno transitare mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione. In via dello Stadio, all’intersezione con via Donatori del sangue, sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra (direzione via Donatori del sangue, tratto ovest - via del Villone); in via Pagliucola, all’intersezione con via delle Olimpiadi, obbligo di svolta a sinistra (direzione via delle Olimpiadi, tratto sud).