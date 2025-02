Il mercato festeggia. San Vaentino

Con l’avvicinarsi della festa degli innamorati, domani il Mercato Campagna Amica in via dell’Annona si tinge di rosso fragola, proponendo una selezione speciale di prodotti a km 0 per celebrare l’amore. Tra le novità, spicca il "dolce degli innamorati", un cuore creato dall’azienda agricola Il Sottobosco di Cireglio, che utilizza succo di fragole e miele della montagna, farina prodotta in Valdinievole. Ad accompagnare questa prelibatezza, sempre marchiate San Valentino, ci sono le bottiglie di uva tardiva dell’Azienda Agricola Lepori di Larciano. Come di consueto, il Mercato Campagna Amica riunisce ogni settimana produttori agricoli che offrono il meglio delle eccellenze locali.