Il mercato del lavoro "Artigianato al centro del cambiamento La scuola è strategica"

La convention di ieri pomeriggio a ’Toscana Fair’ ha sancito la rielezione a presidente, per acclamazione, di Alessandro Corrieri alla guida di Confartigianato Pistoia: per lui si prospetta un nuovo quadriennio di sfide da vincere. Questa occasione è servita per fare il punto con il presidente nazionale Marco Granelli e Fausta Bergamotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (che ha appunto sottolineato "l’importanza del Made in Italy come motivo di orgoglio e segno identitario nel mondo"), partendo dai dati che sono stati diffusi riguardanti la provincia, una prima assoluta per quanto riguarda l’indagine statistica economica a livello di associazione. Al fianco di Corrieri è stato presentato anche il nuovo consiglio che sarà composto da Davide D’Agostino come vice-presidente vicario, Carlo Pancani e Giancarlo Mannini come vice più i consiglieri Simone Balli, Giacomo Salvadori, Patrizia Elisabetta Benelli e Andrea Berri.

Citando i passaggi principali del report provinciale, emerge come i prezzi al consumo siano in linea con la crescita regionale (+8.2%) e che gli aumenti dei costi di energia elettrica stiano subendo, finalmente, una consistente frenata. Quello che preoccupa di più, però, è il costo del denaro e, soprattutto, la strutturale difficoltà di reperimento di lavoratori: il dato provinciale è del 44,5% delle entrate del 2022. A maggio 2023, infine, le imprese manifatturiere attive sono 2.919 che danno lavoro a 18.392 addetti: di questi, il 77,8% lavora in micro e piccole attività.

"La richiesta di manodopera in provincia è innegabile e il gap fra richiesta e figure professionali è evidente – ammette il riconfermato presidente Corrieri – ma dei passi in avanti sono stati fatti. Accogliamo con entusiasmo l’insediamento di alcuni corsi dell’Its Prime: ci sono scuole professionali pronte a formare i ragazzi, però manca un percorso di avvicinamento all’autoimprenditorialità. Colgo pertanto l’occasione di questa convention per lanciare il messaggio del "pensare e lavorare" per far sì che si possa creare un incubatore di aziende da affiancare agli Its perché la vera sfida del futuro è quella di creare condizioni favorevoli all’insediamento di imprese".

Se da un lato Corrieri e Confartigianato mettono in evidenza come, a distanza di quattro anni dal suo insediamento (con una pandemia, una crisi economica ed una guerra in mezzo), le infrastrutture a servizio dei pistoiesi siano rimaste pressoché le stesse con attese sempre lunghe per le grandi opere, c’è da prestare attenzione al tema della difficoltà di reperire lavoratori e manodopera.

"La ricerca principale riguarda figure specializzate, soprattutto nell’edilizia e nella meccanica – ammette lo stesso Corrieri – è un trend che va avanti da tempo. Va detto che, qualche anno fa, le esigenze principali riguardavano la manifattura a servizio del ferrotranviario e così succedeva che il personale delle piccole aziende veniva quasi ’rubato’ da quelle più grandi creando la mancanza di manodopera per le Mpi. Oggi, invece, il problema si è esteso alla filiera della casa, del legno. È proprio su questi aspetti che si apre la discussione relativa alle politiche giovanili e femminili: è un tema sul quale bisogna prestare attenzione e rappresenta il fulcro indissolubile dello sviluppo dei prossimi anni, così come le nuove tecnologie".

Saverio Melegari