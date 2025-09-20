Il memorial Vannucci. Dalle filiere ai cluster. Tanti big a confronto sulla competitività

di Saverio Melegari

PISTOIA

Una serata all’insegna delle novità e dell’attenzione al vivaismo del domani, quella che è andata in scena in quello che, fra qualche mese, sarà il nuovo polo della logistica della "Vannucci Piante" nella sede di Piuvica per la 26° edizione del "Memorial Vannucci". Centinaia gli ospiti per vedere da vicino il lavoro portato avanti dalla principale azienda vivaistica del Distretto e per la consegna di numerosi premi, come succede oramai da 26 anni in ricordo dei genitori di Vannino Vannucci, ovvero Franca e Moreno. Sportivi, da Pierluigi Collina a Sergio Brio e la dirigenza della FC Pistoiese, e poi il mondo della politica in modo trasversale e i rappresentanti dei Consorzi di filiera come quello del "Formaggio Parmigiano Reggiano" o della "Tutela Doc del Prosecco".

Perché il tema di questa edizione, come spunto di dibattito, era legato proprio alle filiere e ai cluster, ovvero strumenti formali che a partire da regole comuni ed etica condivisa puntano a una crescita in competitività, autorevolezza e innovazione. Il tutto, però, necessita di un piano strategico a medio-lungo termine altrimenti tutto questo percorso rischia di disperdersi.

"Lavorare insieme – dice Vannino Vannucci – è sempre stato per noi un modo naturale per crescere. Ma la rete di collaborazioni che sottintende il concetto di filiere e cluster è un’ulteriore evoluzione. In questo senso ci siamo immaginati un obiettivo da raggiungere entro il 2030. Continuerà ad essere prioritario per l’azienda garantire protezione, assistenza e controllo in tutte le fasi operative. Introdurremo nuovi processi di qualità e sistemi di certificazione per essere ancor più allineati agli standard europei. E poi la formazione. Crediamo che debba essere continua e accessibile a tutti, che debba essere valorizzata la filiera e favorito il ricambio generazionale. Il nostro Campus, prossimo a festeggiare i dieci anni dalla sua apertura, continuerà ad essere luogo principale per lo sviluppo di queste attività. La professionalizzazione della filiera e dei cluster ci forniranno nuovi strumenti per affrontare le sfide internazionali più complesse, permettendo di sviluppare alleanze strategiche, partnership mirate e partecipare in modo più incisivo ai tavoli di lavoro a livello europeo. Infine, dobbiamo produrre valore per il pianeta e la comunità in cui siamo inseriti".

Oltre alle autorità locali, hanno portato il proprio contributo il presidente del Consorzio "Formaggio Parmigiano Reggiano", Nicola Bertinelli, e il vice-presidente di quello della "Tutela Prosecco" Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi assieme alle associazioni di categoria (Cia e Confagricoltura) ed il Ditecfer, altra eccellenza di casa nostra. A livello politico, invece, si è parlato di competitività italiana a livello europeo con il sottosegretario per l’agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Patrizio La Pietra, e gli eurodeputati Dario Nardella, Francesco Torselli e Roberto Vannacci. Ospiti d’eccezione, particolarmente motivati dall’importanza dell’appuntamento e dalla scadenza elettorale regionale alle porte. Infine, l’appendice sportiva con il "Premio Roberto Clagluna", assegnato all’arbitro Matteo Marcenaro, oramai nell’organico di Serie A dal 2021, consegnato da Cristiano, figlio dell’ex mister anche della Pistoiese.