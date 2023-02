Il liceo Policarpo Petrocchi sul treno della Memoria

Il Treno della Memoria partirà il prossimo lunedì e a bordo ci saranno anche gli studenti del liceo artistico Policarpo Petrocchi. Si tratta di un viaggio educativo verso la capitale della Polonia, Cracovia, che durerà per una settimana e che vedrà coinvolte ben sei classi, fra le quarte e le quinte, per un totale di circa ottanta alunni. Non si tratterà di sicuro di una gita scolastica, ma di un tuffo nel passato e nalla storia più dura per conoscere gli orrori che odio e indifferenza hanno scatenato durante la Seconda guerra mondiale. "Perché studiare gli orrori di Auschwitz significa riflettere sui precari equilibri che attraversano la società e sulla ricerca di una pace che sia solida", fanno sapere dalla scuola spiegando le finalità profondamente educative del progetto.

Nei cinque giorni di permanenza in Polonia, i ragazzi verranno accompagnati in visite guidate in varie parti della città, al ghetto ebraico, alla fabbrica di Schindler ed ai campi di concentramento. "Proprio in questi frangenti, gli educatori sono appositamente formati per supportare il gruppo di ragazzi anche nei momenti emotivamente più impegnativi – tengono a sottolineare dal liceo sottolineando la delicatezza dell’esperienza – e, soprattutto nel passaggio dai campi di sterminio, seguiranno da vicino gli alunni perché sia una occasione per commemorare, riflettere e apprendere affinché non si verifichi il messaggio opposto rispetto a quello voluto, ovvero far sì che per gli studenti la visita rappresenti un vero trauma".

Il tutto è reso possibile grazie al lavoro portato avanti dall’associazione Treno della Memoria.

S.M.