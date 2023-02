Il liceo artistico ha finalmente la sua targa smagliante

Nuova targa per il Liceo artistico Policarpo Petrocchi di Pistoia, realizzata dai suoi studenti. Da moltissimi anni, a fianco dell’ingresso della scuola, in via San Pietro, c’era sempre la vecchia targa che lo identificava come Istituto d’arte. Ieri mattina la dirigente Elisabetta Pastacaldi e il professor Davide Modesto, docente di design del gioiello e industriale, insieme agli studenti delle classi 4 e 5 B che hanno realizzato il progetto, hanno inaugurato quella che è una vera e propria un’opera d’arte: una nuova targa che si fonde insieme alla vecchia all’insegna della continuità. "È stata fatta utilizzando la vecchia base, tutto il resto è stato rifatto nuovo ideato e progettato da me – ha spiegato il professor Modesto –. Abbiamo utilizzato la tecnica dello sbalzo e cesello, una tecnica antica che viene utilizzata nella sezione del gioiello per la creazione. In questo caso è stata utilizzata anche per andare a realizzare le singole lettere, lo stemma e tutti gli altri elementi. Abbiamo utilizzato il rame e l’ottone, così da creare un contrasto, perché il rame è stato realizzato soltanto con l’opaco e invece l’ottone è lucidato.

"Una caratteristica – ha precisato l’insegnante – è la libellula, l’ho realizzata come firma, ma anche perché è il simbolo di rinascita. Quindi speriamo che sia una rinascita per la sezione, e per la scuola".

La vecchia targa si trovava lì da quando fu scelta quella come sede dell’allora Istituto d’arte. "Siamo liceo artistico da più di dieci anni – ha spiegato la dirigente Pastacaldi –, però da sempre, e ancora, la città ci vede come Istituto d’arte, cosa contro la quale io combatto un po’ da sempre. Perché, con tutto il rispetto per l’istituto d’arte, essere diventati liceo artistico, vuol dire avere una marcia in più, un passo in più. E quindi ora abbiamo la nostra targa a coronamento di questo cambiamento e anche a coronamento della mia carriera dal momento che il 31 di agosto andrò in pensione.

"E ci tenevo però – ha concluso la preside – che almeno negli ultimi mesi prima di andare via, ci fosse questa targa. È stata realizzata dai ragazzi della sezione oreficeria e metalli, guidati dal professor Davide Modesto. È una sezione che ha potuto lavorare anche per qualcosa che fosse al di là delle attività didattiche e che rimarrà perenne qui, a futura memoria".

Gabriele Acerboni