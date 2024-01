il libro di Schwarz e il concerto del pianista Paterlini con un brano composto per la rassegna pistoiese

Prosegue il calendario di incontri per la rassegna "Le parole di Hurbinek", progetto ideato da Massimo Bucciantini per Uniser realizzato con Atp Teatri di Pistoia, il sostegno di Fondazione Caript e la compartecipazione del Comune di Pistoia. Oggi alle 17 nel Saloncino della Musica di Palazzo de’Rossi Daniel B. Schwarz, storico della George Washington University, presenterà per la prima volta in Italia il suo ultimo libro, dal titolo "Ghetto. Storia di una parola" (Hoepli, 2024). Il testo sarà oggetto della lezione civile che vedrà in dialogo con l’autore Adriano Prosperi, Simon Levis Sullam, Francesco Martinelli e Massimo Bucciantini. Stasera alle 20. 45, stesso luogo, il pianista e compositore di fama internazionale Fabrizio Paterlini presenterà Concert for Hurbinek, in cui sarà eseguirà anche un brano inedito composto espressamente per la rassegna pistoiese. "Le parole di Hurbinek" prosegue domani (venerdì 26 gennaio) alle 17 al Saloncino della Musica, Palazzo de’ Rossi, con la lezione civile dal titolo "Di chi è la Memoria?" di Valentina Pisanty. Aprirà l’incontro un’iniziativa promossa dal Prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina per il Giorno della Memoria: tre cittadini che, durante l’ultimo conflitto mondiale, furono deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra riceveranno le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica. Le onorificenze concesse alla memoria dei militari Vittorio Innocenti, Lido Maestripieri e Iorio Vivarelli saranno ritirate dai loro familiari. Alle 20.45, al Funaro va in scena lo spettacolo "Kinder-Traum Seminar", di Enzo Moscato, anche omaggio a questo grandissimo artista del teatro italiano scomparso il 13 gennaio scorso.

l.m.