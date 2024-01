Il gruppo Cirfood assume in tutta Italia

Opportunità di lavoro arrivano anche dal settore della ristorazione collettiva. Il gruppo Cirfood, tra le maggiori imprese italiane del settore, assume personale in tutta Italia. Tra le posizioni aperte con sede in Toscana, si segnala la ricerca di un magazziniere da inserire in struttura di Vinci, in provincia di Firenze.

Si selezionano, inoltre, autisti per varie sedi: Vaiano (Po), Altopascio (Lu), Empoli e Barberino Tavarnelle (Fi). Per gli ospedali di Pisa e Empoli la cooperativa ricerca aiuto cuochi con diploma di maturità alberghiera ed esperienza nel settore della ristorazione collettiva.

Posti vacanti anche nella ristorazione scolastica, come a Terricciola, in provincia di Pisa, mentre all’ospedale Versilia e a quello di Cisanello si selezionano responsabili di cucina. Per consultare tutte le posizioni aperte e per candidarsi: www.cirfood.com/it/lavora-con-noi.