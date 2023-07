Il Grifone va alla carica Tanta voglia di divertirsi "Cuore e testa ci sono Fiducia nei cavalieri"

di Maurizio Innocenti

L’ultima Giostra per il rione di Porta al Borgo non è stata ricca di soddisfazioni, complice un po’ di sfortuna il Grifone ha dovuto abbandonare presto i sogni di gloria. È normale, quindi, che quest’anno ci sia una grande voglia di fare bene. "Diciamo che voglia e cuore ci sono – afferma il presidente Massimiliano Di Niso Bucci – anche se poi il 25 è una giornata particolare dove è impossibile fare previsioni. Abbiamo voglia di fare bene e aver confermato tanti cavalieri dello scorso anno è la conferma che crediamo nel lavoro che stiamo facendo. La Giostra? Abbiamo trovato una formula avvincente, colpire il bersaglio ad ogni giro rende la corsa più difficile e mette in mostra le abilità dei cavalieri". In tema di cavalieri e di cavalli a pensare a tutto ci sono Giacomo Cresci e Giacomo Primieri i responsabili della Giostra del rione del Grifone. Come detto Porta al Borgo ha voglia di dimenticare la Giostra dello scorso anno ma non chiamatelo senso di riscatto. "Non cerchiamo un riscatto – dicono i due responsabili della Giostra –, ma piuttosto una voglia di crescere e fare bene, di migliorare ogni anno. Certo si può dire che fare meglio dello scorso anno dove siamo arrivati ultimi è molto facile ma il lavoro che stiamo portando avanti prescinde dal risultato, è una crescita continua di un gruppo che si impegna tutto l’anno passo dopo passo". Una squadra riconfermata in gran parte e questo è il chiaro segno di voler dare continuità e fiducia ai propri cavalieri. "Rispetto alla squadra dello scorso anno – proseguono Cresci e Primieri – non ci saranno Federico Santi e Antonio Besmir, il primo per una sua scelta personale il secondo per motivi di salute. La scelta di voler continuare a puntare sui cavalieri che ormai da qualche anno lavorano per il rione è dettata dal fatto che crediamo nelle loro capacità ed essendo giovani hanno bisogno di farsi esperienza".

Tra i cavalieri, o meglio, le amazzoni confermate c’è Chiara Bartoletti, figlia d’arte suo padre Claudio è stata una bandiera del Grifone e vincitore di Giostre e Speron d’Oro. Lo scorso anno Chiara non scese in pista per lasciare a riposo precauzionale il suo cavallo, durante quest’anno è stata vittima di un bruttissimo incidente mentre stava cavalcando che avrebbe fermato chiunque ma non una combattente come lei, diciamo che per lei questa Giostra ha una sapore particolare. "Ho una gran voglia di correre – dice Chiara Bartoletti – sento dentro un mix di emozioni, rivalsa e piacere di tornare in piazza dopo l’ultima volta che è stata nel 2019. Lo scorso anno non ho potuto correre e mi sono allenata tanto per tornare al meglio soprattutto dopo l’incidente che ho avuto. Da parte del gruppo c’è voglia di farsi valere, personalmente cerco di godermi ogni attimo e divertirmi perché in fondo è una passione e tale deve rimanere".

"Siamo una grande squadra e questa Giostra la sento più delle altre – afferma Luca Vivona alla sua quinta volta in piazza – La voglia di rivalsa c’è quando si arriva secondi, quando si arriva ultimi c’è la delusione personale e per tutti i rionali. Quest’anno tutti dovranno stare attendi al Grifone perché siamo pronti a dare tutto, cuore, grinta e forza interiore".

La squadra del rione del Grifone è composta da Luca Vivona, Manuel Salamone, Chiara Bartoletti, Ilaria Signorini. I cavalli a disposizione dei cavalieri sono Chepi, Stellina, Sennoresa, Zio Rosas, Zio Pascale, Kenia.