Il grande talento di Lilya insieme alla Leonore

"Ogni esecuzione dal vivo è come una reazione chimica in cui la vita è un elemento fondamentale. Diversamente da un’immagine dipinta o scolpita, dalla parola scritta che si può andare a rileggere, la musica accade, diviene, vive solo nel momento in cui si suona o si ascolta." Così si esprime Lilya Zilberstein, protagonista del quarto appuntamento della 18^ Stagione sinfonica, domani, domenica 26 febbraio, alle ore 17, al Teatro Manzoni. La grande pianista di origine russa, naturalizzata tedesca, sarà interprete del Terzo Concerto per pianoforte e orchestra op. 37 di Beethoven insieme all’Orchestra Leonore, per l’occasione guidata dal giovane e talentuoso direttore britannico Finnegan Downie Dear. La Zilberstein è salita alla ribalta internazionale nel 1987, vincendo il Concorso Busoni di Bolzano. Da allora si esibisce in tutto il mondo: invitata dai Berliner Philharmoniker e Claudio Abbado per la prima volta nel 1991, ha stabilito un sodalizio duraturo con l’orchestra per poi collaborare con altre prestigiose compagini, tra cui la Chicago e la London Symphony Orchestra, l’Orchestra della Scala e la Staatskapelle di Dresda, con grandi direttori quali James Levine, Gustavo Dudamel, Christoph Eschenbach. Nel 1998 ha ricevuto il Premio Internazionale "Accademia Musicale Chigiana" e dal 2011 è titolare della classe di pianoforte della prestigiosa istituzione senese. Nel 2009 ha festeggiato i suoi primi venti anni di carriera con una lunga tournée europea in duo con Martha Argerich, dando inizio ad una felice collaborazione che continua tuttora.

Finnegan Downie Dear, invece, è nato a Londra, si è laureato con lode all’Università di Cambridge e alla Royal Academy of Music e si è imposto all’attenzione internazionale nel 2020, quando ha vinto il Concorso internazionale "Gustav Mahler" di Bamberg. La giuria ha parlato della sua "rara combinazione di cuore aperto e mente brillante", e della sua "capacità di evocare momenti davvero magici come se non ci fosse nulla di più naturale".

Ad aprire il programma è un singolare preludio: una brevissima, fulminea fantasia per orchestra costruita su melodie folk, "Rissolty Rossolty" di Ruth Crawford Seeger, prima donna americana ad aver vinto il premio Guggenheim nel 1930. Nel brano, che risale al 1939, frammenti di temi folklorici si intrecciano in un complesso gioco combinatorio, raffinato nell’orchestrazione e dotato di un solido senso della forma, non privo di humour. A chiudere il concerto, la suite "Ma mère l’oye" di Ravel, tratta da "I racconti di Mamma Oca" di Perrault, nell’ampia versione per balletto del 1912. L’incantevole partitura dimostra quanto l’autore abbia saputo penetrare i segreti e i sentimenti infantili, dai quali fu sempre irresistibilmente attratto. Info: Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112; www.teatridipistoia.it

Chiara Caselli