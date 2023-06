Il giro di green pass senza vaccini La strategia difensiva davanti al gup "Responsabilità minore ai pazienti"

Materialmente era il dottore a collegarsi al portale della Regione e a compilare la falsa certificazione per il rilascio dei green pass, senza somministrare il vaccino ai pazienti fidati che glielo chiedevano. Ma questa pratica integrerebbe per i pazienti in concorso con il medico una fattispecie minore, ovvero non quella di falso in atto pubblico ma di "falso su un’autorizzazione amministrativa" quella dei green pass (articoli 48-81 codice penale). Questa, in sintesi, la linea difensiva che hanno esposto tre dei legali che ieri mattina rappresentavano una parte dei pazienti del dottor Federico Calvani nell’udienza preliminare che si è svolta nel palazzo di San Mercuriale davanti al giudice Stefano Billet. A sollevare la questione sono stati gli avvocati Pamela Bonaiuti del foro di Prato, Francesco Ceccherini di Firenze e Andrea Callaioli di Pisa. Dieci in tutto gli indagati, presenti anche gli avvocati Cristina Menichetti e Filippo Bardazzi di Prato. Per loro la Procura, con i pubblici ministeri Luisa Serranti e Linda Gambassi, chiederà il rinvio a giudizio. Sulla questione il giudice Billet si è riservato rinviando la decisione all’udienza fissata il prossimo 12 luglio. Qualora il reato venisse riqualificato si aprirebbero nuove possibilità per gli indagati, fino a quella di essere prosciolti.

"Si tratta di una questione tecnica non di poco conto – ha chiarito l’avvocato Pamela Bonaiuti – Infatti, essendo le pene dimezzate per chi commette questo reato (quello di "falso su un’autorizzazione amministrativa"), gli indagati che sono entrati nell’inchiesta attraverso le intercettazioni ambientali di fatto decadono. Il giudice Billet, essendo sempre molto attento, si è riservato per studiare la questione. Ora vederemo cosa accadrà".

Ad attirare i pazienti anche da Prato, Firenze e Pisa, nell’ambulatorio di Maresca sarebbe stato un tam tam tra gli ambienti "no vax". A febbraio, il giudice Raffaella Amoresano aveva emesso un decreto penale di condanna per altri 51 pazienti, alcuni dei quali avevano ottenuto la sospensione condizionale. Altri avevano patteggiato in sede di indagini preliminari. Infine, un altro gruppo ha presentato opposizione al decreto di condanna: l’udienza si terrà ad ottobre.

La vicenda era emersa alla fine di dicembre 2021, quando il medico era finito agli arresti domiciliari. L’indagine, coordinata dalla Procura di Pistoia, guidata

dal procuratore capo Tommaso

Coletta, è stata condotta dai militari di Pistoia e Prato insieme ai

Nas di Firenze, ed è partita da una denuncia presentata ai militari di Prato dalla madre di un ragazzo che aveva ottenuto il green pass senza però sottoporsi ad alcuna vaccinazione. La donna aveva informato i militari, perché era preoccupata per la salute del figlio. Mesi di intercettazioni telefoniche e ambientali hanno portato a scoprire che quello non era un caso isolato.

