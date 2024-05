Il geometra Pasquinelli presenta la sua squadra. Ieri il primo incontro con i residenti di Pavana

Nella giornata di ieri la lista "Noi per Sambuca" che ha come candidato sindaco il geometra pistoiese, ma con radici fin da bambino nella piccola frazione di Posola, Maurizio Pasquinelli, ha depositato ed ufficialmente presentato i componenti del gruppo che si presenterà alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno per sfidare il professore universitario Marco Breschi, appoggiato dai partiti del centrosinistra. Pasquinelli, 61 anni, va ricordato, è alla prima esperienza politica ed è alla guida della lista appoggiata da Fdi, Forza Italia, Lega e Italia Viva a Sambuca. Al suo fianco avrà sette candidati consiglieri che sono: Stefano Mai, 41 anni, di Pavana, appassionato di tecnologia e innovazione; Roberta Carboni, 48 anni, docente e formatrice di geografia umana ed economica; Alessandro Scalia, 40 anni, di Treppio, appassionato di montagna e di sport; Angelo Galati, 44 anni, di Bellavalle, commerciante; Francesco Natali, 32 anni, ex candidato sindaco di Italia Viva a Marliana e presidente provinciale Iv; Anna Ghelardini, 53 anni, impiegata di San Pellegrino; Alessandra Mazzatosta, 61 anni, docente di scienze motorie. Nella giornata di ieri il primo incontro con i residenti di Pavana per illustrare il programma.