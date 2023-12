Il genio di Chini: visite guidate al Palazzo Azzolini. Lo stile Liberty e gli affreschi per la due giorni

Un omaggio nel 150esimo anniversario della nascita dell’artista toscano Galileo Chini che Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Pistoia Musei celebra proponendo al pubblico un percorso guidato per sabato e domenica alla scoperta delle principali opere dell’artista presenti nella città di Pistoia. "L’Autoritratto" dipinto da Galileo Chini nel 1901, esposto nelle Collezioni del Novecento a Palazzo de’ Rossi, e le decorazioni ad affresco di Palazzo Azzolini, sede della ex Cassa di Risparmio di Pistoia, oggi Intesa Sanpaolo, eseguite tra il 1903 e il 1904, costituiscono i due poli di questo itinerario che consente di approfondire la personalità e lo stile dell’artista ai primi anni del Novecento. L’edificio, che oggi ospita gli uffici di Fideuram, è stato realizzato su progetto dell’architetto bolognese Tito Azzolini e fu inaugurato nel 1905. Azzolini vinse il concorso per un palazzo sullo stile "dell’architettura fiorentina della seconda metà del secolo XV" la cui mole fu ornata in stile eclettico. Galileo Chini eseguì le decorazioni ad affresco dell’atrio di entrata, dello scalone monumentale, degli ottagoni e della sala delle Assemblee al primo piano.

In questa sua prima importante e impegnativa commessa, Chini adottò soluzioni estetiche innovative avvicinando alle forme di gusto neorinascimentale del Liberty brani di pittura ispirati al Simbolismo e allo stile secessionista nordeuropeo. Due i turni di visita: alle 15 e alle 17 nella giornata di sabato e alle 11 e alle 16 domenica; durata un’ora circa. Massimo venticinque persone per gruppo; prenotazione obbligatoria su www.pistoiamusei.it.

linda meoni