Il genio di Chiavacci torna a Parigi Pistoia lo attende alla fine dell’anno

Un genio, un anticipatore, negli anni Sessanta, della fotografia come linguaggio assoluto, frutto dei suoi studi sul codice binario e sulle reti logiche. Le opere di Gianfranco Chiavacci saranno in mostra al Gran Palais Éphémère di Parigi dal 9 al 12 novembre 2023, ed è il quinto progetto consecutivo, accolto in occasione del Paris Photo, nel prestigioso padiglione estemporaneo parigino. E quale sia la considerazione riservata all’immenso artista pistoiese lo dice il fatto che, attualmente, il Gran Palais ha ben novanta gallerie in lista di attesa. E’ il figlio Carlo, custode dell’Archivio Gianfranco Chiavacci, allestito nell’appartamento al numero 11 di via Attilio Frosini, all’ingresso della città, appena fuori dalle mura e trasformato in un piccolo museo, a dare questa importante notizia. Carlo custodisce le straordinarie opere del padre con sincera e profonda passione. Con sacralità. Accanto a lui ci sono Pier Giorgio Fornello, da sempre grande amico di Gianfranco e suo collezionista dal 1968 e la moglie di Giorgio, Meri Marini, gallerista pratese di arte contemporanea con "Die Mauer". A Pistoia Gianfranco Chiavacci manca da un po’, dalla mostra "Fotografia totale" che fu allestita a Palazzo Fabroni dal 2012 al 2013 e che ebbe tremila visitatori paganti, circostanza da sottolineare. In tredici anni le opere di Chiavacci sono state esposte due volte a Spoleto, in occasione del Festival dei due Mondi, con diciassettemila visitatori. Ora dopo la "Foto Fever", allestita nel Louvre anche con opere di Chiavacci, si spalancano le porte della gigantesca struttura che ospita le esposizioni mentre il Gran Palais viene ristrutturato. La validità e la genialità di Chiavacci trovano ulteriori conferme nel collezionismo: "Guido Bertero – spiega Fornello – è proprietario di tutta la fotografia del neorealismo italiano e poi ci sono gli altri nomi che sono autorizzato a fare tra cui Marco Antonetto, Massimo Prelz, Francesca Lavazza, Clausio Seghi Rospigliosi, Joseph Zimbaldi, Eric Michelle, Stefano Pesce e Massimo Geri di Pistoia. Sono cose importanti da far sapere". Ma Carlo, Fornello e la gallerista Meri Marini volgono con grande attesa lo sguardo verso Pistoia a quando, tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024, ci sarà di nuovo la possibilità di ammirare le opere di Gianfranco a Palazzo Fabroni insieme a quelle di un altro grande pistoiese, Fernando Melani. C’è già il libro pronto, curato da Bruno Corà. La mostra sarà il completamento di anni di lavoro di Gianfranco, unico artista italiano in mostra a Parigi da cinque anni.

lucia agati